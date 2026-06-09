L'ancien ministre Kochkorov travaillerait comme coursier aux États-Unis

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L'ancien ministre Kochkorov travaillerait comme coursier aux États-Unis

Des informations ont révélé qu'Ulugbek Kochkorov, ancien ministre du Travail et du Développement social du Kirghizistan, travaille comme coursier aux États-Unis. Les médias locaux en ont fait état.

Les utilisateurs et l'auteur du message identifient l'homme apparaissant dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux comme étant Ulugbek Kochkorov, ancien député du Jogorku Kenesh du Kirghizistan. Les images le montrent en train de charger divers colis dans le coffre de sa voiture.

Selon les auteurs du message, Kochkorov travaille actuellement comme coursier pour Amazon aux États-Unis.

La vidéo a suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont souligné que tout travail honnête est précieux et mérite le respect. D'autres ont rappelé sa carrière politique et ses activités dans l'administration publique.

Selon des sources ouvertes, Ulugbek Kochkorov a été député de la cinquième convocation du Jogorku Kenesh en tant que représentant du parti Ata-Jurt. Il a également participé aux élections présidentielles de 2017.

En octobre 2018, Kochkorov a été nommé ministre du Travail et du Développement social du Kirghizistan. Plus tard, en 2020, il s'est présenté aux élections législatives sous l'étiquette du parti Birimdik.

Il a été démis de ses fonctions ministérielles après les événements politiques qui ont eu lieu dans le pays à l'automne 2020.

Selon certaines publications, Ulugbek Kochkorov vit avec sa famille à Chicago depuis plusieurs années. Cependant, il n'a fait aucune déclaration officielle concernant son emploi actuel.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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