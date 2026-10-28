La blague de Mbappé coûte cher au Real : la Chine déprogramme la Liga

La Liga espagnole et le Real Madrid font face à une vive opposition et à un boycott massif de la part de la Chine. La télévision centrale de Chine (CCTV) a officiellement confirmé qu'elle ne diffuserait plus les matchs du championnat d'Espagne et a refusé d'accepter les déclarations officielles du Real Madrid.

Selon le prestigieux journal espagnol Marca , ce grave conflit politique et sportif a été déclenché par une déclaration de l'attaquant du « club royal » Kylian Mbappé.

Comment le conflit a-t-il commencé ?

Les tensions géopolitiques et médiatiques internationales se sont intensifiées suite aux facteurs suivants :

L'interview polémique de Mbappé : Dans l'une de ses interviews, Kylian Mbappé a évoqué le mème qui lui semblait le plus drôle sur les réseaux sociaux. Ce mème montrait le visage du joueur superposé à celui de Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine ;

L'expression « dictateur chinois » : En commentant l'image, la star française a qualifié Mao Zedong de « dictateur chinois ». Cette expression a provoqué une réaction très vive et négative du côté chinois ;

L'exigence ferme de la chaîne CCTV : La chaîne de télévision d'État chinoise exige des excuses personnelles et officielles de la part de la direction du Real Madrid. La chaîne a déclaré qu'elle ne reprendrait pas les négociations sur les droits de diffusion tant que cette condition ne serait pas remplie.

La réaction de Pékin et la menace de boycott

Les structures étatiques chinoises sont également intervenues et surveillent la situation de près :

Déclaration du ministère des Affaires étrangères : Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine a indiqué avoir pris note des excuses présentées personnellement par Mbappé ;

La question du boycott reste ouverte : Dans le même temps, le ministère n'a pas précisé si les mesures de boycott massif annoncées par les chaînes de télévision, les groupes médiatiques et diverses organisations du pays seraient annulées ou maintenues ;

Pertes économiques et d'image : Si la Liga est coupée de l'immense marché médiatique chinois, cela portera un coup dur non seulement au géant madrilène, mais aussi aux revenus marketing mondiaux de l'ensemble du championnat espagnol.

Une simple phrase prononcée imprudemment par Kylian Mbappé a provoqué une grave crise diplomatique internationale où se heurtent les frontières du football et de la politique.