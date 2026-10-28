La blague de Mbappé coûte cher au Real : la Chine déprogramme la Liga

·113·Sport
La blague de Mbappé coûte cher au Real : la Chine déprogramme la Liga

La Liga espagnole et le Real Madrid font face à une vive opposition et à un boycott massif de la part de la Chine. La télévision centrale de Chine (CCTV) a officiellement confirmé qu'elle ne diffuserait plus les matchs du championnat d'Espagne et a refusé d'accepter les déclarations officielles du Real Madrid.

Selon le prestigieux journal espagnol Marca , ce grave conflit politique et sportif a été déclenché par une déclaration de l'attaquant du « club royal » Kylian Mbappé.

Comment le conflit a-t-il commencé ?

Les tensions géopolitiques et médiatiques internationales se sont intensifiées suite aux facteurs suivants :

  • L'interview polémique de Mbappé : Dans l'une de ses interviews, Kylian Mbappé a évoqué le mème qui lui semblait le plus drôle sur les réseaux sociaux. Ce mème montrait le visage du joueur superposé à celui de Mao Zedong, fondateur de la République populaire de Chine ;

  • L'expression « dictateur chinois » : En commentant l'image, la star française a qualifié Mao Zedong de « dictateur chinois ». Cette expression a provoqué une réaction très vive et négative du côté chinois ;

  • L'exigence ferme de la chaîne CCTV : La chaîne de télévision d'État chinoise exige des excuses personnelles et officielles de la part de la direction du Real Madrid. La chaîne a déclaré qu'elle ne reprendrait pas les négociations sur les droits de diffusion tant que cette condition ne serait pas remplie.

La réaction de Pékin et la menace de boycott

Les structures étatiques chinoises sont également intervenues et surveillent la situation de près :

  • Déclaration du ministère des Affaires étrangères : Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine a indiqué avoir pris note des excuses présentées personnellement par Mbappé ;

  • La question du boycott reste ouverte : Dans le même temps, le ministère n'a pas précisé si les mesures de boycott massif annoncées par les chaînes de télévision, les groupes médiatiques et diverses organisations du pays seraient annulées ou maintenues ;

  • Pertes économiques et d'image : Si la Liga est coupée de l'immense marché médiatique chinois, cela portera un coup dur non seulement au géant madrilène, mais aussi aux revenus marketing mondiaux de l'ensemble du championnat espagnol.

Une simple phrase prononcée imprudemment par Kylian Mbappé a provoqué une grave crise diplomatique internationale où se heurtent les frontières du football et de la politique.

Kylian MbappéReal MadridLa LigaCCTVChine
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Je regrette sincèrement» : Mbappé et le président de la Liga présentent des excuses officielles au peuple chinois«Je regrette sincèrement» : Mbappé et le président de la Liga présentent des excuses officielles au peuple chinoisHier 19:50Le Real Madrid et la Liga contraints de s'excuser suite au boycott en Chine après les propos de MbappéLe Real Madrid et la Liga contraints de s'excuser suite au boycott en Chine après les propos de MbappéAujourd'hui 17:46Le président syrien fait une déclaration à New York : ses mensonges sur son passé ont-ils été révélés ?Le président syrien fait une déclaration à New York : ses mensonges sur son passé ont-ils été révélés ?23 septembre 12:48Kylian Mbappé préservé pour le ClásicoKylian Mbappé préservé pour le Clásico2 octobre 11:51Kylian Mbappé évite une grave blessure au genou et une opérationKylian Mbappé évite une grave blessure au genou et une opération29 septembre 19:57La blessure de Kylian Mbappé n'est pas grave et il sera présent pour le ClásicoLa blessure de Kylian Mbappé n'est pas grave et il sera présent pour le Clásico26 septembre 23:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester