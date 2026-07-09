Un enfant de 18 mois déclaré mort est retrouvé vivant à la morgue

Aux États-Unis, un incident inhabituel impliquant un enfant de 18 mois a attiré l'attention du public. Le bébé, initialement déclaré décédé par les médecins, s'est avéré être encore en vie à la morgue de l'hôpital. La BBC a rapporté l'information en se basant sur un rapport de police.

Il a été rapporté que la famille de l'enfant l'a trouvé le 8 février, le visage immergé dans la piscine de leur maison à Gilbert, en Arizona. Ils ont immédiatement contacté la police et les services d'urgence. Les secouristes arrivés sur place ont prodigué les premiers soins à l'enfant avant de le transporter à l'hôpital.

Cependant, environ une heure plus tard, le médecin de l'hôpital, Aryan Tusi, a déclaré le décès de l'enfant. Parallèlement, les policiers présents sur les lieux ont affirmé au médecin avoir constaté des signes de vie chez l'enfant.

« S'il vous plaît, faites votre travail et laissez-moi faire le mien. Je ne suis pas allé à l'école de médecine pour rien », a répondu le médecin.

Au moment de l'incident, les membres de la famille étaient réunis pour regarder la finale du Super Bowl de la NFL. Selon la police, lorsqu'un employé du bureau du médecin légiste du comté de Maricopa est arrivé à la morgue cinq heures plus tard, il a découvert que l'enfant respirait encore. Il a ensuite été transporté par hélicoptère vers un autre établissement médical. Après avoir reçu des soins, l'enfant s'est rétabli et a pu quitter l'hôpital.

Au cours de l'enquête, la police a recommandé l'ouverture d'une procédure pénale contre les parents pour négligence. Les enquêteurs ont noté qu'une forte odeur de marijuana régnait dans la maison le jour de l'incident. Ils estiment que cela pourrait avoir entraîné un relâchement de la surveillance des adultes, permettant à l'enfant d'accéder seul à la piscine.

Pour l'instant, le bureau du procureur du comté de Maricopa n'a pas pris de décision finale quant à l'inculpation formelle des parents.