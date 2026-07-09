Un enfant de 18 mois déclaré mort est retrouvé vivant à la morgue

·110·Monde
Un enfant de 18 mois déclaré mort est retrouvé vivant à la morgue

Aux États-Unis, un incident inhabituel impliquant un enfant de 18 mois a attiré l'attention du public. Le bébé, initialement déclaré décédé par les médecins, s'est avéré être encore en vie à la morgue de l'hôpital. La BBC a rapporté l'information en se basant sur un rapport de police.

Il a été rapporté que la famille de l'enfant l'a trouvé le 8 février, le visage immergé dans la piscine de leur maison à Gilbert, en Arizona. Ils ont immédiatement contacté la police et les services d'urgence. Les secouristes arrivés sur place ont prodigué les premiers soins à l'enfant avant de le transporter à l'hôpital.

Cependant, environ une heure plus tard, le médecin de l'hôpital, Aryan Tusi, a déclaré le décès de l'enfant. Parallèlement, les policiers présents sur les lieux ont affirmé au médecin avoir constaté des signes de vie chez l'enfant.

« S'il vous plaît, faites votre travail et laissez-moi faire le mien. Je ne suis pas allé à l'école de médecine pour rien », a répondu le médecin.

Au moment de l'incident, les membres de la famille étaient réunis pour regarder la finale du Super Bowl de la NFL. Selon la police, lorsqu'un employé du bureau du médecin légiste du comté de Maricopa est arrivé à la morgue cinq heures plus tard, il a découvert que l'enfant respirait encore. Il a ensuite été transporté par hélicoptère vers un autre établissement médical. Après avoir reçu des soins, l'enfant s'est rétabli et a pu quitter l'hôpital.

Au cours de l'enquête, la police a recommandé l'ouverture d'une procédure pénale contre les parents pour négligence. Les enquêteurs ont noté qu'une forte odeur de marijuana régnait dans la maison le jour de l'incident. Ils estiment que cela pourrait avoir entraîné un relâchement de la surveillance des adultes, permettant à l'enfant d'accéder seul à la piscine.

Pour l'instant, le bureau du procureur du comté de Maricopa n'a pas pris de décision finale quant à l'inculpation formelle des parents.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Des robots humanoïdes se sont mariés pour la première fois en RussieDes robots humanoïdes se sont mariés pour la première fois en RussieAujourd'hui, 17:51Un agneau qui fait le mort en Chine devient une star d'Internet !Un agneau qui fait le mort en Chine devient une star d'Internet !Aujourd'hui, 17:27Un bus à trois étages avec couchettes au Pakistan fascine InternetUn bus à trois étages avec couchettes au Pakistan fascine InternetAujourd'hui, 17:13Avez-vous entendu parler de la plus grosse banane du monde ?Avez-vous entendu parler de la plus grosse banane du monde ?Aujourd'hui, 16:46Des débris d'un avion disparu des radars retrouvés en merDes débris d'un avion disparu des radars retrouvés en merAujourd'hui, 16:40Il établit un record en buvant 4 litres de boisson gazeuse en 30 secondes (vidéo)Il établit un record en buvant 4 litres de boisson gazeuse en 30 secondes (vidéo)Aujourd'hui, 16:38
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas