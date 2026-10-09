Le commentaire de Lamine Yamal à sa petite amie fait grand bruit sur les réseaux sociaux

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Le commentaire de Lamine Yamal à sa petite amie fait grand bruit sur les réseaux sociaux

Le commentaire laissé par l'attaquant du FC Barcelone et de l'équipe d'Espagne, Lamine Yamal, sous la photo de sa petite amie a attiré l'attention des internautes. Le footballeur a réagi à la publication de la blogueuse espagnole Ines Garcia en écrivant : « Ma femme, mon étoile ». Ce commentaire a rapidement cumulé de nombreux likes et suscité diverses spéculations parmi les fans.

Certains observateurs interprètent ces mots de Yamal comme le signe que la relation du couple est devenue sérieuse. D'autres considèrent le commentaire du joueur comme une simple expression d'affection et de sincérité. Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été faite par le couple concernant la signification derrière ces propos.

Capture d'écran des commentaires d'Instagram de Lamine Yamal avec une interface en russe.

Les fans avaient déjà remarqué la complicité entre Yamal et Ines Garcia auparavant. Leurs échanges et commentaires sur les réseaux sociaux avaient attiré l'attention dès avril 2026. Fin mai, le footballeur aurait présenté sa petite amie au public lors de l'événement marquant la fin de saison du FC Barcelone.

Le dernier commentaire de Yamal a ravivé l'intérêt pour la relation du couple.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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