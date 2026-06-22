816 millions de dollars de cocaïne : saisie record en Australie

La police fédérale australienne a saisi la plus grande cargaison de cocaïne de l'histoire du pays dans la région de Londerderry, près de Sydney.

Selon les informations officielles, un total de 2,7 tonnes de cocaïne a été découvert dans des récipients en plastique cachés sous les faux planchers de trois conteneurs.

Selon les estimations des experts, la valeur de la drogue saisie sur le marché noir s'élève à environ 816 millions de dollars américains, soit environ 3 millions de doses uniques.

Deux hommes, âgés de 21 et 25 ans, ont été arrêtés lors de l'opération. Ils sont accusés d'importation et de possession illégale de quantités massives de stupéfiants.

D'après l'enquête, la cocaïne a été introduite en Australie via le nord du Queensland avant d'être transportée vers Sydney.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'enquête spéciale « Operation Minjiang », laquelle a permis la saisie de plus de 3 tonnes de diverses drogues à ce jour.