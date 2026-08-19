Xiaomi lance une fontaine intelligente pour chats fonctionnant jusqu’à 90 jours

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Xiaomi lance une fontaine intelligente pour chats fonctionnant jusqu’à 90 jours

Xiaomi a enrichi sa gamme de gadgets pour animaux de compagnie avec un nouvel appareil automatisé, la fontaine Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition. Selon ixbt.com, ce modèle intègre un système de désinfection de l’eau par rayons ultraviolets, une filtration en quatre étapes et une batterie offrant jusqu’à 90 jours d’autonomie. Ixbt.com rapporte .

Cet appareil joue un rôle important dans la préservation de la santé des animaux et facilite leur entretien au quotidien. Les premières ventes sur le marché chinois devraient débuter fin août, au prix d’environ 30 dollars américains (199 yuans).

Fonctionnalités techniques et système de filtration

La fontaine dispose d’un réservoir d’eau d’une capacité de 3 litres. Selon les estimations de Xiaomi, cette quantité suffit pour un chat pendant environ 10 à 15 jours. Une fenêtre transparente pratique permet de surveiller le niveau d’eau restant, tandis que le bol incliné aide l’animal à adopter une position plus confortable lorsqu’il boit.

La principale différence de la version Sterilization Edition réside dans son système de purification à rayons ultraviolets UV-C intégré à la pompe. Selon l’entreprise, ce système peut éliminer jusqu’à 99 % des bactéries présentes dans l’eau. Celle-ci passe par un processus de purification en quatre étapes comprenant un filtre en polypropylène microporeux, du charbon actif, une résine échangeuse d’ions et une couche antibactérienne.

Commande intelligente et sécurité

Les filtres empêchent les poils, les débris et autres impuretés de contaminer l’eau. Si le niveau d’eau devient trop bas, la pompe s’éteint automatiquement par mesure de sécurité. Pour fonctionner sans être constamment branché au secteur, l’appareil intègre une batterie de 4000 mAh offrant jusqu’à 90 jours d’autonomie.

L’utilisateur peut choisir entre trois modes de distribution de l’eau : selon le capteur, périodique ou en circulation continue. Ce dernier mode nécessite de brancher l’appareil à une source d’alimentation. Le niveau sonore en fonctionnement n’est que de 30 décibels. Le boîtier bénéficie d’une protection IPX7 et peut être rincé sous l’eau courante après fermeture du bouchon du port de charge.

L’appareil se connecte à l’application Xiaomi Mi Home, ce qui permet de surveiller à distance le niveau d’eau, la charge de la batterie et l’état du filtre. L’application rappelle également en temps voulu qu’il faut remplacer le filtre. Les dimensions de la Mijia Smart Pet Water Fountain 2 Sterilization Edition sont de 190 × 230 × 180 millimètres.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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