Déclaration choc du champion de l'UFC : Makhachev révèle contre qui il défendra sa ceinture

L'actuel champion des poids welters de l'UFC, l'un des leaders du classement P4P Islam Makhachev (29–1) a clairement laissé entendre qu'il était sur le point de mettre fin à sa carrière en arts martiaux mixtes (MMA). Le champion daghestanais a annoncé sur son compte X que son prochain passage dans l'octogone serait l'un des derniers combats de sa carrière.

Makhachev a également fait savoir qu'il attendait le vainqueur du duel entre deux dangereux prétendants de la division et qu'il souhaitait affronter le plus redoutable d'entre eux.

« Je prouverai une fois de plus qui est le meilleur » : la déclaration de Makhachev

Le champion de 35 ans a réagi à l'émergence de la nouvelle vague de la division en exprimant sa position ainsi :

« Mon prochain combat sera l'un des derniers de ma carrière. On dit que Prates est très dangereux pour moi et que Morales est extrêmement fort. C'est pourquoi je veux affronter celui qui se révélera être le plus fort, pour prouver une fois de plus au monde entier qui est le meilleur », a écrit l'athlète russe.

UFC 336 : Un choc explosif à Toronto pour la ceinture intérimaire

Le nom du futur adversaire d'Islam Makhachev sera déterminé lors d'un super tournoi organisé au Canada :

Choc des prétendants : Le puncheur brésilien Carlos Prates et la star invaincue d'Équateur Michael Morales s'affronteront pour la ceinture de champion intérimaire des poids welters de l'UFC ;

Date et lieu : Ce combat décisif 30 janvier 2027 aura lieu à Toronto, au Canada, dans le cadre de l'événement numéroté UFC 336 ;

Ticket pour la ceinture principale : Le vainqueur de ce combat obtiendra le droit d'entrer dans l'octogone en 2027 pour un combat d'unification du titre mondial contre Islam Makhachev.

Le dernier combat de Makhachev et ses statistiques records

L'athlète russe continue d'asseoir son hégémonie après son passage chez les poids welters :

Dernière victoire : Makhachev a disputé son dernier combat le 15 août 2026 lors de l'événement UFC 330 contre la star irlandaise invaincue Ian Machado Garry ;

Défense de titre : Lors de ce duel, Islam a dominé pendant les cinq rounds et a défendu avec succès sa ceinture par décision unanime des juges, portant son record à 29 victoires et 1 défaite.

Cette déclaration a provoqué une onde de choc dans le monde du MMA — le potentiel combat d'adieu de la star, qui domine la division depuis plusieurs années, est attendu comme l'événement sportif majeur de 2027.