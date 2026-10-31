Déclaration choc du champion de l'UFC : Makhachev révèle contre qui il défendra sa ceinture

·6·Sport
Déclaration choc du champion de l'UFC : Makhachev révèle contre qui il défendra sa ceinture

L'actuel champion des poids welters de l'UFC, l'un des leaders du classement P4P Islam Makhachev (29–1) a clairement laissé entendre qu'il était sur le point de mettre fin à sa carrière en arts martiaux mixtes (MMA). Le champion daghestanais a annoncé sur son compte X que son prochain passage dans l'octogone serait l'un des derniers combats de sa carrière.

Makhachev a également fait savoir qu'il attendait le vainqueur du duel entre deux dangereux prétendants de la division et qu'il souhaitait affronter le plus redoutable d'entre eux.

« Je prouverai une fois de plus qui est le meilleur » : la déclaration de Makhachev

Le champion de 35 ans a réagi à l'émergence de la nouvelle vague de la division en exprimant sa position ainsi :

« Mon prochain combat sera l'un des derniers de ma carrière. On dit que Prates est très dangereux pour moi et que Morales est extrêmement fort.

C'est pourquoi je veux affronter celui qui se révélera être le plus fort, pour prouver une fois de plus au monde entier qui est le meilleur », a écrit l'athlète russe.

UFC 336 : Un choc explosif à Toronto pour la ceinture intérimaire

Le nom du futur adversaire d'Islam Makhachev sera déterminé lors d'un super tournoi organisé au Canada :

  • Choc des prétendants : Le puncheur brésilien Carlos Prates et la star invaincue d'Équateur Michael Morales s'affronteront pour la ceinture de champion intérimaire des poids welters de l'UFC ;

  • Date et lieu : Ce combat décisif 30 janvier 2027 aura lieu à Toronto, au Canada, dans le cadre de l'événement numéroté UFC 336 ;

  • Ticket pour la ceinture principale : Le vainqueur de ce combat obtiendra le droit d'entrer dans l'octogone en 2027 pour un combat d'unification du titre mondial contre Islam Makhachev.

Le dernier combat de Makhachev et ses statistiques records

L'athlète russe continue d'asseoir son hégémonie après son passage chez les poids welters :

  • Dernière victoire : Makhachev a disputé son dernier combat le 15 août 2026 lors de l'événement UFC 330 contre la star irlandaise invaincue Ian Machado Garry ;

  • Défense de titre : Lors de ce duel, Islam a dominé pendant les cinq rounds et a défendu avec succès sa ceinture par décision unanime des juges, portant son record à 29 victoires et 1 défaite.

Cette déclaration a provoqué une onde de choc dans le monde du MMA — le potentiel combat d'adieu de la star, qui domine la division depuis plusieurs années, est attendu comme l'événement sportif majeur de 2027.

Islam MakhachevUFC 336Carlos PratesMichael MoralesMMA
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le prochain adversaire et la date du combat de Shavkat Rakhmonov sont-ils connus ?Le prochain adversaire et la date du combat de Shavkat Rakhmonov sont-ils connus ?15 octobre 08:52«Je mettrai un point final à son héritage» : Carlos Prates lance un défi ouvert à Islam Makhachev«Je mettrai un point final à son héritage» : Carlos Prates lance un défi ouvert à Islam Makhachev28 octobre 22:17Combat contre Makhachev : Carlos Prates signe un nouveau contrat avec l’UFCCombat contre Makhachev : Carlos Prates signe un nouveau contrat avec l’UFC20 août 10:07Islam Makhachev révèle le nom de son prochain adversaire potentiel !Islam Makhachev révèle le nom de son prochain adversaire potentiel !17 août 23:08«Islam n'est pas invincible !» : Le puncheur brésilien Carlos Prates défie Makhachev«Islam n'est pas invincible !» : Le puncheur brésilien Carlos Prates défie Makhachev30 septembre 19:57Javier Mendez stupéfait par les 23 kg perdus par Michael MoralesJavier Mendez stupéfait par les 23 kg perdus par Michael Morales20 août 17:00
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester
La voie est-elle ouverte pour Husanov ? La presse britannique analyse son avenir à Manchester