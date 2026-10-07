Les réseaux sociaux seront-ils fermés aux enfants ? Le Premier ministre du Kazakhstan dévoile un plan choc

Une initiative sans précédent en Asie centrale est proposée pour renforcer la sécurité numérique et protéger les mineurs contre les contenus en ligne nuisibles. Le gouvernement du Kazakhstan envisage la possibilité de bloquer temporairement les profils personnels des citoyens de moins de 16 ans sur les grandes plateformes en ligne et les réseaux sociaux.

Cette information sensationnelle a été annoncée par le Premier ministre de la République, Oljas Bektenov, dans sa réponse à une demande officielle des députés du Parlement (Majilis).

Période de transition et suspension des comptes : un nouveau projet de loi est prêt

Le chef du gouvernement a souligné que l'introduction de nouveaux mécanismes visant à assurer la sécurité des enfants se fera par étapes :

Période d'adaptation : Une période de transition spéciale sera établie pour s'adapter aux nouvelles exigences strictes ;

Suspension temporaire des profils : Pendant cette période, il est prévu de suspendre temporairement (bloquer) les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans ;

Modifications législatives : Le gouvernement a élaboré un paquet d'amendements à la loi actuelle sur les « Plateformes en ligne et la publicité en ligne », actuellement examiné par les députés du Parlement.

Comment vérifier l'âge ? Intelligence artificielle et outils des plateformes

Une fois les changements officiellement approuvés par le Parlement, un règlement technique strict pour la vérification de l'âge réel des utilisateurs sera adopté :

Algorithmes internes : Les outils logiciels spécifiques des réseaux seront utilisés pour contrôler la limite d'âge ;

Utilisation de l'intelligence artificielle : Les filtres d'âge sur les réseaux seront renforcés grâce aux technologies modernes d'intelligence artificielle (IA) ;

Analyse de l'activité : L'âge réel sera déterminé par une analyse approfondie des actions, des abonnements et du contenu publié par l'utilisateur sur sa page.

Coopération avec les géants internationaux

Le gouvernement prévoit de mener un dialogue direct avec les espaces internet internationaux dans ce processus :

Oljas Bektenov a souligné que le projet de document normatif sera préalablement coordonné avec les bureaux locaux des plateformes internet (Meta, TikTok et autres grands réseaux) ;

Cette initiative vise non seulement à protéger les mineurs dans l'espace numérique, mais aussi à porter la publicité en ligne et l'État de droit à un nouveau niveau.

Cette expérience du Kazakhstan et les mécanismes législatifs à adopter pourraient devenir un modèle important pour les futures réformes de sécurité des enfants sur internet dans toute l'Asie centrale, y compris en Ouzbékistan. ham bolalarning internetdagi xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha bo‘lajak islohotlar uchun muhim namunaga aylanishi mumkin.