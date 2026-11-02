La date du méga-combat entre Oleksandr Usyk et David Benavidez a été révélée

·4·Sport
La date du méga-combat entre Oleksandr Usyk et David Benavidez a été révélée

L'ancien champion du monde incontesté des poids lourds, Oleksandr Usyk, a révélé un plan sensationnel et inattendu pour mettre fin à sa carrière de boxeur professionnel. Le directeur de l'équipe d'Usyk, Sergey Lapin, a annoncé que la star ukrainienne prévoit de revenir dans sa catégorie de poids d'origine, les poids lourds-légers (cruiserweight, jusqu'à 90,7 kg), en 2027 pour faire ses adieux au ring en tant que champion incontesté.

talkSPORT Dans une interview exclusive accordée au portail, Lapin a déclaré que le dernier grand objectif d'Usyk est d'affronter le célèbre boxeur américain, détenteur des ceintures WBA et WBO dans cette catégorie, David Benavidezpour un combat au sommet.

« Un plan en deux étapes » : Usyk veut redevenir incontesté

Lapin a souligné que pour réaliser ce plan historique, l'équipe s'appuie sur une stratégie en deux étapes précise et bien élaborée :

  • Étape 1 — Combat pour une ceinture vacante : Dans un premier temps, un combat de classement sera organisé pour une ceinture de champion du monde vacante dans la catégorie des poids lourds-légers ;

  • Étape 2 — Combat d'unification contre Benavidez : Lors du second combat, il est prévu d'affronter David Benavidez, qui détient toutes les autres ceintures de la division, afin d'atteindre le statut de champion du monde incontesté pour la deuxième fois dans cette catégorie ;

  • Le point final de la carrière : « Nous voyons 2027 comme le dernier chapitre de sa carrière. Il souhaite terminer au sommet, dans la catégorie de poids où il a remporté tous les titres pour la première fois », a déclaré le représentant d'Usyk.

« Les poids lourds-légers sont sa véritable maison »

Le directeur de l'équipe a rappelé que le passage d'Usyk chez les poids lourds et sa domination dans cette catégorie étaient uniquement dus à son amour pour les nouveaux défis :

  • Ce n'était pas son poids naturel : « Usyk n'a jamais été un poids lourd naturel. Les poids lourds-légers sont sa véritable maison » ;

  • Retour pour rétablir l'ordre : « Il est monté dans la catégorie supérieure parce qu'il aime les défis complexes, il a dominé les poids lourds et maintenant il rentre chez lui pour rétablir l'ordre », a conclu Sergey Lapin.

Si ce plan se concrétise, Usyk pourrait graver son nom à jamais dans l'histoire de la boxe en tant que seule légende ayant atteint deux fois le statut de champion incontesté dans deux catégories de poids différentes.

Oleksandr UsykDavid BenavidezSergey LapinBoxe professionnelleSport
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Noel Mikaelyan fait un choix inattendu : son prochain adversaire sera OpetaiaNoel Mikaelyan fait un choix inattendu : son prochain adversaire sera Opetaia6 août 08:15Tyson Fury annonce la date d'un troisième combat contre Oleksandr Usyk avec une conditionTyson Fury annonce la date d'un troisième combat contre Oleksandr Usyk avec une condition6 octobre 22:54Réponse d'Usyk à Fury : « Je viens pour toi, mon pote »Réponse d'Usyk à Fury : « Je viens pour toi, mon pote »10 septembre 07:12La nouvelle manœuvre de Fury a échoué : l'équipe d'Usyk rejette fermement l'offreLa nouvelle manœuvre de Fury a échoué : l'équipe d'Usyk rejette fermement l'offre9 septembre 09:03Oleksandr Usyk révèle les détails d’un affrontement historique potentiel avec Muhammad AliOleksandr Usyk révèle les détails d’un affrontement historique potentiel avec Muhammad Ali20 août 22:47Oleksandr Usyk a dévoilé les 5 meilleurs boxeurs de notre époque !Oleksandr Usyk a dévoilé les 5 meilleurs boxeurs de notre époque !23 août 18:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis