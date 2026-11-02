La date du méga-combat entre Oleksandr Usyk et David Benavidez a été révélée

L'ancien champion du monde incontesté des poids lourds, Oleksandr Usyk, a révélé un plan sensationnel et inattendu pour mettre fin à sa carrière de boxeur professionnel. Le directeur de l'équipe d'Usyk, Sergey Lapin, a annoncé que la star ukrainienne prévoit de revenir dans sa catégorie de poids d'origine, les poids lourds-légers (cruiserweight, jusqu'à 90,7 kg), en 2027 pour faire ses adieux au ring en tant que champion incontesté.

talkSPORT Dans une interview exclusive accordée au portail, Lapin a déclaré que le dernier grand objectif d'Usyk est d'affronter le célèbre boxeur américain, détenteur des ceintures WBA et WBO dans cette catégorie, David Benavidezpour un combat au sommet.

« Un plan en deux étapes » : Usyk veut redevenir incontesté

Lapin a souligné que pour réaliser ce plan historique, l'équipe s'appuie sur une stratégie en deux étapes précise et bien élaborée :

Étape 1 — Combat pour une ceinture vacante : Dans un premier temps, un combat de classement sera organisé pour une ceinture de champion du monde vacante dans la catégorie des poids lourds-légers ;

Étape 2 — Combat d'unification contre Benavidez : Lors du second combat, il est prévu d'affronter David Benavidez, qui détient toutes les autres ceintures de la division, afin d'atteindre le statut de champion du monde incontesté pour la deuxième fois dans cette catégorie ;

Le point final de la carrière : « Nous voyons 2027 comme le dernier chapitre de sa carrière. Il souhaite terminer au sommet, dans la catégorie de poids où il a remporté tous les titres pour la première fois », a déclaré le représentant d'Usyk.

« Les poids lourds-légers sont sa véritable maison »

Le directeur de l'équipe a rappelé que le passage d'Usyk chez les poids lourds et sa domination dans cette catégorie étaient uniquement dus à son amour pour les nouveaux défis :

Ce n'était pas son poids naturel : « Usyk n'a jamais été un poids lourd naturel. Les poids lourds-légers sont sa véritable maison » ;

Retour pour rétablir l'ordre : « Il est monté dans la catégorie supérieure parce qu'il aime les défis complexes, il a dominé les poids lourds et maintenant il rentre chez lui pour rétablir l'ordre », a conclu Sergey Lapin.

Si ce plan se concrétise, Usyk pourrait graver son nom à jamais dans l'histoire de la boxe en tant que seule légende ayant atteint deux fois le statut de champion incontesté dans deux catégories de poids différentes.