Les mystères de l'Himalaya : que révèlent les fossiles marins au sommet de l'Everest ?

·7·Monde
Les mystères de l'Himalaya : que révèlent les fossiles marins au sommet de l'Everest ?

L'Everest est aujourd'hui connu comme le plus haut sommet de la Terre. Cependant, le calcaire et les fossiles d'organismes marins trouvés dans ses couches supérieures indiquent que cette région se trouvait autrefois au fond de l'océan.

Les scientifiques expliquent ce phénomène par la formation de l'Himalaya. Il y a environ 50 millions d'années, la plaque indienne a dérivé vers le nord et est entrée en collision avec la plaque asiatique.

La collision a généré une pression immense. En conséquence, les roches sédimentaires et le calcaire accumulés au fond de l'océan Téthys ont été progressivement soulevés. Plus tard, ces mêmes couches sont devenues une partie de la chaîne de l'Himalaya.

Les restes d'organismes marins ont été préservés au sein de ces roches. C'est pourquoi les traces marines découvertes au sommet de l'Everest sont considérées comme l'une des preuves que la montagne s'est élevée depuis l'ancien fond océanique.

Ce processus n'est pas encore totalement terminé. En raison des mouvements tectoniques, l'Himalaya continue de s'élever, bien que très lentement.

EverestҲимолайТетис
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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