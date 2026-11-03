Hansi Flick dévoile l'objectif principal du FC Barcelone après des défaites consécutives

L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, est revenu sur les récentes défaites de son équipe face à des adversaires majeurs, le PSG et le Real Madrid, affirmant fermement que le moral et les objectifs principaux du club restent inchangés.

Dans une interview accordée au prestigieux journal espagnol AS le technicien allemand expérimenté a déclaré que, malgré les critiques, l'équipe est au niveau pour rivaliser avec les grands clubs européens.

« Nous sommes au niveau des grands clubs européens » : les confidences de Flick

En analysant les rencontres difficiles passées, Hansi Flick a noté que les résultats auraient pu être différents, tout en soulignant le haut potentiel de jeu :

À égalité avec les rivaux : « Nous aurions pu obtenir des résultats totalement différents dans ces matchs. Malgré tout, je considère que notre équipe joue au même niveau que le PSG et le Real Madrid », a souligné l'entraîneur allemand ;

Ne pas rester bloqué sur le passé : L'entraîneur a indiqué que les défaites sont derrière eux et qu'il est impératif de se concentrer sur le calendrier difficile à venir : « Il n'est pas nécessaire de regarder en arrière. Nous concentrons maintenant toute notre attention sur Aston Villa et ensuite nous jouerons contre l'Atlético. »

« Rien n'a changé » : L'objectif reste la Liga et la Ligue des champions

Les Catalans ont fait savoir qu'ils ne renonçaient pas à leurs ambitions malgré deux défaites importantes consécutives :

La lutte pour les grands trophées : « Notre objectif reste le même : nous voulons remporter le championnat d'Espagne (La Liga) et la Ligue des champions de l'UEFA. Rien n'a changé dans nos plans après ces deux défaites consécutives », a déclaré Flick ;

Une équipe sous pression : La direction du club et le staff technique expriment leur confiance dans la capacité des joueurs à surmonter la pression psychologique et à entamer une série de victoires lors des prochaines rencontres.

À venir : Le test« Aston Villa » : Quand le match commence-t-il ?

Pour le FC Barcelone, l'occasion de se racheter et de faire plaisir aux supporters arrive dès ce soir :

4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions : Le FC Barcelone accueille à domicile le club anglais d'Aston Villa, qui réalise un parcours sans faute cette saison ;

Heure du match : Ce choc central débutera à 01h00 heure de Tachkent.

Les joueurs de Flick tenteront, face au club anglais dirigé par Unai Emery, non seulement de décrocher les 3 points, mais aussi de prouver que leurs ambitions sont bien réelles.