Le nombre d’abonnés de Spotify dépasse pour la première fois les 300 millions

Spotify, considérée comme la première plateforme mondiale de streaming audio, a annoncé avoir franchi pour la première fois le cap des 300 millions d’abonnés payants. Selon les données publiées par l’entreprise, ce chiffre montre que la popularité de la plateforme continue de progresser malgré la concurrence intense sur le marché de la musique numérique. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, le nombre d’utilisateurs actifs mensuels du service a atteint 777 millions à la fin du deuxième trimestre. Cela représente une hausse de 12 % par rapport à la même période l’année dernière. Fait intéressant, malgré l’augmentation des prix des abonnements dans plusieurs régions du monde au début de l’année, la base d’utilisateurs payants de l’entreprise a progressé de 9 % au cours du dernier trimestre.

Les résultats financiers affichent également une croissance stable. Le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 4,8 milliards d’euros, soit environ 5,52 milliards de dollars, en hausse de 14 % sur un an. Dans ce contexte de réussite financière, la plateforme continue de diversifier activement ses services et propose de nouvelles fonctionnalités à ses utilisateurs.

Intelligence artificielle et nouvelles fonctionnalités

Ces derniers mois, Spotify a accordé une attention particulière à l’intégration des technologies d’intelligence artificielle. Des outils permettant de créer des podcasts personnalisés à partir de contenus provenant de différentes sources ont notamment été développés. En mai, l’application a également présenté une application de bureau expérimentale similaire au service NotebookLM.

Le service de streaming a aussi ajouté aux podcasts des fonctions de questions-réponses et de génération de résumés fondées sur l’intelligence artificielle. Un partenariat a été conclu avec l’entreprise ElevenLabs pour développer un outil de création de livres audio, tandis qu’un accord avec des labels musicaux permet aux utilisateurs de préparer des remixes créés par des fans.

Le nouvel assistant conversationnel basé sur l’intelligence artificielle, présenté le mois dernier, permet aux utilisateurs de contrôler le contenu de l’application au moyen de requêtes personnalisées. Toutefois, la plateforme fait également face aux critiques de certains utilisateurs, car elle continue d’héberger de la musique générée par l’intelligence artificielle.

Réactions des utilisateurs et projets futurs

Afin d’apaiser le mécontentement des utilisateurs, Spotify a mis en place un système spécial de vérification pour les artistes et a ajouté l’année dernière une fonction permettant de signaler volontairement les morceaux créés à l’aide de l’intelligence artificielle. Selon 404 Media, en raison de l’absence de systèmes efficaces pour détecter la musique générée par l’intelligence artificielle, les utilisateurs se tournent vers des services alternatifs comme SoullessMusic.com et SlopTracker.

Parallèlement, la plateforme continue d’élargir son offre au-delà des contenus audio traditionnels. Des domaines comme les contenus de fitness, les critiques de magazines, la vente de billets de concert et même la commercialisation de livres physiques sont testés avec succès dans le cadre du service.