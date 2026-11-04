Au Kazakhstan, un chien qui répond aux problèmes mathématiques en aboyant devient célèbre (vidéo)

Au Kazakhstan, Nurgul, un chien vivant dans la ville d'Atyraou, a attiré l'attention des habitants et des utilisateurs des réseaux sociaux grâce à ses capacités inhabituelles. En plus d'obéir aux ordres en kazakh, il répond également à des problèmes mathématiques simples en aboyant.

Selon la publication AtyrauPress, le propriétaire du chien, Nurbol Kamiyev, lui a appris à exécuter divers ordres. Par exemple, lorsqu'on lui demande « combien font deux plus un ? », Nurgul aboie trois fois. Selon son maître, le chien est capable de répondre à des problèmes simples impliquant des nombres jusqu'à cinq.

Nurbol Kamiyev souligne qu'il n'a fallu que 27 jours pour apprendre cette compétence au chien. La capacité de Nurgul à répondre aux problèmes mathématiques a été découverte par hasard : lorsque son propriétaire lui a demandé « combien font deux plus deux ? », le chien a aboyé quatre fois.

Selon les informations, Nurgul est enregistré sous le nom de Nikol et appartient à la race japonaise Akita-inu. Il a été offert à son propriétaire il y a quatre ans, en provenance de Saint-Pétersbourg.

Aujourd'hui, Nurgul est bien connu des habitants d'Atyraou. Ceux qui le rencontrent dans la rue le prennent en photo ou en vidéo et admirent ses capacités inhabituelles. Son propriétaire a déclaré qu'il était prêt à accepter des offres pour que le chien participe à des tournages de films.