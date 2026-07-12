Plus de 560 bébés ont été nommés Haaland au Pérou

L'attaquant de l'équipe nationale de Norvège Erling Haaland a désormais une popularité qui dépasse le terrain de football. Il a été révélé qu'au Pérou, plus de 560 bébés ont reçu le nom ou le prénom de la star norvégienne.

Le plus curieux est que certains parents ont donné à leur enfant le nom complet du joueur : Erling Braut Haaland.

Combien d'enfants ont reçu le nom de Haaland ?

Selon le média local RPP, s'appuyant sur les données du registre national d'identification :

468 enfants ont reçu le prénom Haaland ;

91 bébés Erling Haaland ont été nommés ainsi ;

et 4 autres enfants ont reçu le nom d'Erling Braut Haaland.

Ainsi, le nom de l'attaquant norvégien est devenu l'un des noms liés au football les plus insolites au Pérou.

L'influence de son jeu lors de la Coupe du Monde 2026

Erling Haaland est l'une des stars majeures de la Coupe du Monde 2026.

Dans le tournoi, il a :

joué 4 matchs ;

marqué 7 buts ;

occupé la troisième place du classement des buteurs.

La performance prolifique de l'attaquant a encore accru sa popularité mondiale.

Quel est le lien avec le Pérou ?

Haaland n'a pas de lien direct avec le Pérou. Cependant, le joueur « Manchester City» et ses buts avec l'équipe de Norvège lui ont permis d'acquérir une grande base de fans en Amérique latine.

Donner aux enfants le nom de stars du football est une pratique courante en Amérique latine. Erling Haaland s'ajoute désormais à cette liste.

Le parcours de la Norvège s'est arrêté face à l'Angleterre

Pour rappel, la Norvège a affronté l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde 2026 dans la nuit du 12 juillet et a été battue 1-2.

Néanmoins, le jeu et les buts de Haaland dans le tournoi ont prouvé une fois de plus qu'il reste l'un des noms les plus célèbres du football mondial.