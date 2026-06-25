Forts séismes aux États-Unis, au Venezuela et au Japon

·7·Monde
Forts séismes aux États-Unis, au Venezuela et au Japon

Au cours des dernières heures, une série de forts séismes a frappé les États-Unis, le Venezuela et le Japon. Les conséquences les plus graves ont été observées au Venezuela, où des dizaines de personnes ont péri et des centaines ont été blessées.

La première secousse a été enregistrée le 24 juin à 20h10 (heure de Tachkent) dans l'État de Californie, aux États-Unis. Le séisme était d'une magnitude de 5,6. Aucun décès n'est à déplorer, mais plusieurs personnes ont été blessées. Dans le comté de Mendocino, 7 427 consommateurs ont été privés d'électricité.

Le 25 juin, à 03h04 et 03h05, deux puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé le Venezuela. Vingt répliques ont été enregistrées après les secousses principales.

Selon les données officielles, au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 700 blessées au Venezuela. De nombreux bâtiments se sont effondrés. Les activités de l'aéroport et du métro ont également été interrompues.

Le Service géologique des États-Unis a indiqué que le nombre de victimes pourrait encore augmenter.

Ce même jour, à 03h30 (heure de Tachkent), une forte secousse a également été enregistrée près de l'île de Honshu, au Japon. La magnitude a été initialement estimée à 6,9, puis révisée à 7,2 après des calculs ultérieurs.

Au Japon, quatre personnes ont été légèrement blessées. Le trafic ferroviaire a été temporairement interrompu, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise.

États-UnisVenezuelaJaponCalifornieHonshu
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le chat qui a « suivi » 6 Premiers ministres devient une légende vivante de la politique britanniqueLe chat qui a « suivi » 6 Premiers ministres devient une légende vivante de la politique britanniqueAujourd'hui, 11:02Des tremblements de terre puissants et successifs provoquent la panique au VenezuelaDes tremblements de terre puissants et successifs provoquent la panique au VenezuelaAujourd'hui, 10:09Que s'est-il passé après le séisme de 7,2 magnitude au Japon ?Que s'est-il passé après le séisme de 7,2 magnitude au Japon ?Aujourd'hui, 09:48La vie d'une femme qui n'a mangé que des pommes de terre pendant 40 ans a changéLa vie d'une femme qui n'a mangé que des pommes de terre pendant 40 ans a changéHier, 23:42Une femme libérée après 12 ans de captivité imposée par son mari au PakistanUne femme libérée après 12 ans de captivité imposée par son mari au PakistanHier, 23:00Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-BasPremière euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-BasHier, 22:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense
Les corbeaux « embauchés » : ils nettoient les rues contre récompense