Forts séismes aux États-Unis, au Venezuela et au Japon

Au cours des dernières heures, une série de forts séismes a frappé les États-Unis, le Venezuela et le Japon. Les conséquences les plus graves ont été observées au Venezuela, où des dizaines de personnes ont péri et des centaines ont été blessées.

La première secousse a été enregistrée le 24 juin à 20h10 (heure de Tachkent) dans l'État de Californie, aux États-Unis. Le séisme était d'une magnitude de 5,6. Aucun décès n'est à déplorer, mais plusieurs personnes ont été blessées. Dans le comté de Mendocino, 7 427 consommateurs ont été privés d'électricité.

Le 25 juin, à 03h04 et 03h05, deux puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé le Venezuela. Vingt répliques ont été enregistrées après les secousses principales.

Selon les données officielles, au moins 32 personnes ont été tuées et plus de 700 blessées au Venezuela. De nombreux bâtiments se sont effondrés. Les activités de l'aéroport et du métro ont également été interrompues.

Le Service géologique des États-Unis a indiqué que le nombre de victimes pourrait encore augmenter.

Ce même jour, à 03h30 (heure de Tachkent), une forte secousse a également été enregistrée près de l'île de Honshu, au Japon. La magnitude a été initialement estimée à 6,9, puis révisée à 7,2 après des calculs ultérieurs.

Au Japon, quatre personnes ont été légèrement blessées. Le trafic ferroviaire a été temporairement interrompu, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise.