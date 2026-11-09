Pourquoi la tête d'un jeune homme de 23 ans s'est-elle inclinée à 90 degrés ?

Des médecins iraniens ont documenté un cas médical rare et inhabituel. La tête d'un jeune homme de 23 ans s'est inclinée à 90 degrés car les muscles de son cou ont perdu leur capacité à maintenir sa tête droite. Les spécialistes attribuent cette condition à une consommation prolongée de drogues sur plusieurs années.

Étudié par les médecins de l'Université des sciences médicales d'Ispahan, ce cas est lié à la cyphoscoliose cervicale (CKS), également connue sous le nom de « syndrome de la tête tombante ». Cette maladie se caractérise par une faiblesse des muscles extenseurs du cou, rendant impossible le maintien du poids de la tête dans une position correcte.

Habituellement, ce syndrome est associé à des myopathies mitochondriales, des myopathies congénitales, des maladies du motoneurone ou des défauts anatomiques. Cependant, les médecins iraniens ont identifié un cas inédit dans la littérature médicale, causé par une consommation chronique de stupéfiants.

Le patient de 23 ans vivait dans des conditions socio-économiques précaires. Ses antécédents médicaux incluaient un trouble dépressif sévère ainsi qu'une dépendance à l'héroïne, à l'opium et aux amphétamines.

Les médecins ont noté qu'après chaque consommation d'amphétamines, le patient restait dans une position courbée pendant de longues périodes. La répétition constante de ce processus a progressivement aggravé les déformations de ses vertèbres cervicales.

Les examens médicaux ont montré des résultats normaux pour les nerfs crâniens, la force musculaire et le système nerveux autonome. Cependant, la tomodensitométrie a révélé une grave déformation de cyphoscoliose au niveau des vertèbres cervicales C3, C4 et C5.

Après évaluation, les médecins ont décidé d'effectuer une intervention chirurgicale en trois étapes pour restaurer les vertèbres cervicales. Lors de l'opération, la partie osseuse déformée a été retirée et le cou a été ramené dans une position anatomique correcte.

La chirurgie a été un succès. Un jour plus tard, le patient a pu marcher avec l'aide d'une minerve. Trois jours après, il a pu quitter l'hôpital.

Il s'est avéré que le jeune homme avait tenté de se soigner avec des remèdes traditionnels et à base de plantes, mais comme ceux-ci n'ont pas soulagé ses symptômes, il a été contraint de demander une aide médicale.

Après l'opération, le patient a suivi plusieurs consultations psychiatriques et a réussi à arrêter sa consommation de drogues. Les résultats d'un suivi d'un an sont positifs, montrant une amélioration significative de l'état des vertèbres cervicales et de la posture corporelle.

« Nous avons découvert que l'abus de drogues a contribué au développement d'une cyphose cervicale sévère. Les substances n'affectent pas directement le système musculo-squelettique. Au contraire, ce processus est indirect : après avoir consommé la substance, le patient reste dans une position fixe pendant une longue période. En quelques mois, cette posture provoque des changements dans le système musculaire et osseux, menant à la cyphoscoliose », ont écrit les médecins iraniens dans leur rapport scientifique.

Il est souligné que ce lien, jusqu'alors non documenté, entre la dépendance aux drogues dures et le syndrome de la tête tombante a été nommé « syndrome d'intoxication ». Cette condition médicale démontre que la consommation de drogues peut avoir des conséquences graves non seulement par toxicité directe, mais aussi par des postures corporelles prolongées et inappropriées.