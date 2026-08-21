Un père entre armé à l’hôpital pour sauver son fils

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Un père entre armé à l’hôpital pour sauver son fils

Cette histoire survenue au Texas, aux États-Unis, montre à quel point l’amour paternel et la volonté de se battre pour son enfant peuvent être puissants. Après avoir subi un grave AVC et être tombé dans le coma, un jeune homme nommé George Pickering a été déclaré en état de mort cérébrale par les médecins.

Le personnel médical a alors commencé à préparer son débranchement de l’appareil qui le maintenait en vie. Les démarches pour inscrire ses organes sur la liste des donneurs avaient même débuté.

Cependant, le père de George refusait de croire que son fils était mort. Sentant que les médecins se précipitaient dans leur conclusion, il est entré dans l’hôpital avec un pistolet et s’est enfermé dans la chambre de son fils.

Peu après, des policiers sont arrivés à l’hôpital. Malgré cela, pendant une situation tendue qui a duré environ trois heures, le père a tenu la main de son fils et lui a demandé de donner le moindre signe.

Le geste de son fils a dissipé tous les doutes

Quelque temps plus tard, George, toujours dans le coma, a serré fortement la main de son père à plusieurs reprises en réponse à ses paroles. Ce geste a montré que le cerveau du jeune homme n’avait pas complètement cessé de fonctionner et qu’il était encore vivant.

Après cela, le père s’est calmement rendu à la police. Il a été arrêté pour usage illégal d’une arme et a passé près d’un an en prison.

Cependant, sa détermination à empêcher que son fils soit débranché a contribué à sauver la vie de George. Après la reprise de son traitement, l’état du jeune homme s’est amélioré et il s’est complètement rétabli.

Plus tard, George a déclaré dans une interview à propos de l’acte de son père :

« Mon père a enfreint la loi, mais il l’a fait pour une bonne raison. Si je suis vivant aujourd’hui, c’est précisément grâce à cela. »

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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