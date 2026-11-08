Pakhtakor bat Kokand-1912 à domicile

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Pakhtakor bat Kokand-1912 à domicile

Dans le cadre de la 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le club de Tachkent «Pakhtakor» a accueilli sur son terrain l'une des équipes en difficulté du championnat, «Kokand-1912» Dans un match intense et offensif, les hôtes ont remporté une victoire convaincante sur le score de 3-1.

Le sort de la rencontre a été scellé dès les dix premières minutes grâce à deux buts éclairs des joueurs de Tachkent, tandis qu'un penalty transformé en fin de match a confirmé la domination totale des «Lions».

Un début rapide et un point final dans les dernières secondes

La séquence des buts lors de la rencontre au stade central «Pakhtakor» s'est déroulée comme suit :

  • 6e minute, but rapide de Nasrullayev : Dès le coup d'envoi, les hôtes ont pris l'initiative et Sherzod Nasrullayev a ouvert le score — 1-0 ;

  • 9e minute, frappe précise de Chinedu : À peine trois minutes plus tard, l'attaquant étranger Stefan Chinedu a profité d'une faille dans la défense pour doubler la mise — 2-0 ;

  • 61e minute, but de Tabatadze : Entré en jeu en seconde période, Toma Tabatadze a inscrit l'unique but des visiteurs, redonnant temporairement du suspense au match — 2-1 ;

  • 90e minute, le sang-froid de Hamdamov : Alors que le temps réglementaire touchait à sa fin, Dostonbek Hamdamov a transformé sans trembler un penalty, scellant la victoire importante du«Pakhtakor» — 3-1.

Feuille de match et compositions

  • Super League. 27e journée

    «Pakhtakor» — «Kokand-1912» 3-1

    Buts : Nasrullayev (6), Chinedu (9), Hamdamov (90, s.p.) — Tabatadze (61).

    Avertissement : Xasanov (31, «Kokand-1912»).

  • «Pakhtakor» : Quvvatov (Nazarov, 46), Tahseyen, Ibragimov (Bozorov, 69), Mozgovoy, Hamdamov, Karimov, Bo‘riyev, Nasrullayev, Flamarion, Abdumajidov, Chinedu (To‘laganov, 69).

  • «Kokand-1912» : Davronov, Yoqubov, Salimov, Sidiqov, Gvazva, Nimeli (Yo‘lchiyev, 77), Hakimov (G‘ulomov, 77), Akramov, Malikjonov (Xusanov, 87), O‘ktamov (Sohibjonov, 60), Xasanov (Tabatadze, 46).

Situation dans la course au titre

Cette victoire est cruciale pour les joueurs de Tachkent dans leur quête des médailles d'or :

  • «Pakhtakor» — 59 points : Deuxième au classement, l'équipe de la capitale totalise 59 points et réduit l'écart avec le leader «Neftchi» (61 points) à seulement 2 unités ;

  • «Kokand-1912» en zone dangereuse : Ayant perdu des points précieux, l'équipe de la vallée reste dans la zone rouge du classement, à la 15e place avec 24 points.

Super League OuzbékistanPakhtakorKokand-1912FootballOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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