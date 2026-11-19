Le club italien d'Empoli a pris une décision rare dans le monde du football : l'équipe a signé un contrat officiel avec un chien nommé Maui. Il n'est désormais plus un simple animal de compagnie errant autour du club, mais officie en tant que mascotte officielle d'Empoli.

Selon l'annonce publiée sur le site officiel du club, la cérémonie de signature avec Maui a été organisée de la même manière que la présentation des joueurs professionnels. Une écharpe du club a été nouée autour de son cou et une séance photo spéciale a été réalisée.

Quel sera le rôle de Maui au sein du club ?

Conformément à l'accord, Maui fait désormais partie intégrante de la vie d'Empoli. Il participera à divers événements organisés par le club, apparaîtra devant les supporters dans les tribunes du stade et prendra part à des projets médiatiques.

À travers cette initiative, la direction du club vise à établir un lien plus étroit avec les supporters. Maui devrait animer l'atmosphère du club en tant que symbole vivant unique de l'équipe.

Une saison difficile pour Empoli

Il est intéressant de noter que cette initiative inhabituelle du club intervient à une période où les résultats sportifs ne sont pas satisfaisants.

Empoli évolue en Serie B, la deuxième division italienne. L'équipe n'a récolté que 9 points lors des 11 premières journées de la saison et stagne dans le bas du classement.

Dans ce contexte, l'arrivée de Maui dans la vie de l'équipe pourrait être une initiative unique pour apporter une humeur positive aux supporters. Désormais, la nouvelle mascotte du club sera sous les projecteurs des fans, non seulement lors des événements, mais aussi au stade.