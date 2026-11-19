À l'aéroport de Wuhan en Chine, une femme de 61 ans effectuant son premier vol a jeté quatre pièces de monnaie vers l'avion avant le décollage, espérant porter chance et assurer sa sécurité. Son geste a provoqué un retard de 58 minutes sur le vol.

L'incident a eu lieu le 16 novembre à l'aéroport international de Wuhan Tianhe. La femme s'apprêtait à s'envoler pour Sanya, sur l'île de Hainan, avec sa famille. Alors qu'elle montait dans l'avion avec son petit-fils, elle a sorti quatre pièces de sa poche et les a lancées.

Les pièces sont passées par l'espace entre la porte de l'avion et la passerelle, tombant sur le tarmac. L'équipage, ayant remarqué l'incident, a immédiatement donné l'alerte. Les préparatifs du vol ont été suspendus et une dizaine de techniciens ont inspecté le tarmac et les moteurs de l'avion à la recherche d'objets étrangers.

En raison des recherches et des contrôles de sécurité, le vol a été retardé de 58 minutes. La police de l'aéroport de la province chinoise du Hubei a condamné la femme de 61 ans à cinq jours de détention administrative pour avoir menacé la sécurité aérienne et perturbé l'ordre du transport aérien.

La femme a déclaré avoir jeté les pièces par superstition, croyant que cela porterait chance et assurerait la sécurité du vol. La police a rappelé que jeter des objets sur un avion ou sur le tarmac peut présenter un risque grave.