Selon le média The Paper, l'incident s'est produit le 8 novembre dans un studio photo de Zhengzhou, dans la province du Henan. La mariée, qui n'a donné que son nom de famille, Zheng, montait à cheval pour la première fois ce jour-là.

En Chine, une séance photo de mariage a pris une tournure inattendue. Alors que la mariée posait à cheval, l'animal a soudainement pris la fuite, l'emportant sur une longue distance. Le marié et l'équipe de tournage ont dû se lancer à sa poursuite.

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Pendant la séance, un border collie a couru près d'eux. Le cheval a poursuivi le chien, emportant la mariée avec lui. Le marié, le photographe et le personnel du studio ont tenté de rattraper et d'arrêter l'animal.

Finalement, le personnel a réussi à arrêter le cheval en l'appelant à haute voix. La mariée n'a pas été blessée. Après cet incident, le couple a poursuivi sa séance photo et a terminé la prise de vue.

La mariée a confié qu'elle avait eu très peur lorsque le cheval a soudainement galopé et qu'elle s'était accrochée fermement pour ne pas tomber. Cependant, une fois en sécurité, elle a qualifié cet événement d'aventure palpitante et a exprimé son intention d'apprendre à monter à cheval à l'avenir.