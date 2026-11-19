Les prix des MacBook Pro M5 et M6 ont été annoncés
Les prix des ordinateurs portables Apple MacBook Pro au 19 novembre 2026 ont été dévoilés. La liste comprend des modèles équipés des processeurs M5, M5 Pro, M5 Max et du nouveau M6. Des remises sont également appliquées sur certaines configurations.
MacBook Pro M5, 14 pouces (2025) :
• 16/1 TB — 1870 dollars
• 24/1 TB — 2200 dollars
MacBook Pro M5 Pro, 14 pouces (2026) :
• 24/1 TB — 2320 dollars
• 48/1 TB — 3500 dollars
• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 dollars
MacBook Pro M5 Pro, 16 pouces (2026) :
• 24/1 TB — 2630 dollars
• 48/1 TB — 3550 dollars
• 64/1 TB — 3900 dollars
• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 dollars
• 48/2 TB (M5 Max) — 4550 dollars
MacBook Pro M6, 14 pouces (2026) :
• 32/1 TB — 2799 dollars
MacBook Pro M5 Pro, 16 pouces (2026), écran ProLED XDR :
• 24/1 TB — 3999 dollars
Les prix changent presque quotidiennement. Des remises importantes sont offertes sur certains modèles. Les prix indiqués sont valables au 19 novembre 2026.
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