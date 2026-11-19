Les prix des ordinateurs portables Apple MacBook Pro au 19 novembre 2026 ont été dévoilés. La liste comprend des modèles équipés des processeurs M5, M5 Pro, M5 Max et du nouveau M6. Des remises sont également appliquées sur certaines configurations.

MacBook Pro M5, 14 pouces (2025) :

• 16/1 TB — 1870 dollars

• 24/1 TB — 2200 dollars

MacBook Pro M5 Pro, 14 pouces (2026) :