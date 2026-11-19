À Konya, en Turquie, une femme qui ne pouvait plus respirer après qu'un morceau de noisette soit resté coincé dans sa gorge a été sauvée grâce à l'intervention rapide d'un policier. L'incident a été filmé par des caméras de surveillance. C'est ce qu'a rapporté Haberturk.

Il est précisé que la femme se trouvait dans le parc Gedavet lorsqu'un morceau de la noisette qu'elle mangeait s'est logé dans ses voies respiratoires. Ayant des difficultés à respirer, elle a couru vers le poste de police voisin pour demander de l'aide.