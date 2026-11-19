En Turquie, un policier sauve une femme qui s'étouffait avec une noisette (vidéo)
À Konya, en Turquie, une femme qui ne pouvait plus respirer après qu'un morceau de noisette soit resté coincé dans sa gorge a été sauvée grâce à l'intervention rapide d'un policier. L'incident a été filmé par des caméras de surveillance. C'est ce qu'a rapporté Haberturk.
Il est précisé que la femme se trouvait dans le parc Gedavet lorsqu'un morceau de la noisette qu'elle mangeait s'est logé dans ses voies respiratoires. Ayant des difficultés à respirer, elle a couru vers le poste de police voisin pour demander de l'aide.
Ayant compris la situation, le policier Mehmet Paksoy a pratiqué la manœuvre de Heimlich sur la femme. En conséquence, le morceau de noisette a été expulsé et la femme a pu respirer à nouveau normalement.
Le processus de sauvetage a été capturé par les caméras de surveillance du poste de police. En évoquant l'incident, le policier a expliqué qu'ils suivent une formation spéciale pour apporter de l'aide lors de telles urgences pendant leur service.
Après s'être reposée un moment, la femme a exprimé sa gratitude aux policiers.
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