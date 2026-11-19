Une enquête est en cours concernant le meurtre de Gulara Mehdiyeva, une artiste de 23 ans, à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Son demi-frère de 18 ans, Ayxan Mehdiyev, est soupçonné d'avoir commis ce crime.

Selon les médias azerbaïdjanais, la tragédie s'est produite le 16 novembre vers 14h30 dans un appartement du 9e micro-quartier du district de Binagadi. Selon les premières informations, un différend a éclaté entre le frère et la sœur à cause de photos publiées sur les réseaux sociaux.

Il est rapporté qu'Ayxan a exigé que sa sœur supprime certaines photos, ce que Gulara a refusé. Une dispute a alors éclaté. Au cours du conflit, le jeune homme a poignardé sa sœur à trois reprises. La victime, grièvement blessée, a été transportée à l'hôpital, mais sa vie n'a pas pu être sauvée.

Le suspect a été arrêté par la police. Selon la publication Qafqazinfo, Ayxan a déclaré lors de son premier interrogatoire qu'il avait commis le crime par jalousie. Cependant, la conclusion finale sur cette affaire sera déterminée par les résultats de l'enquête et du processus judiciaire.

Il est précisé que Gulara et Ayxan avaient le même père mais des mères différentes. Ils vivaient dans le même appartement.

Une affaire pénale a été ouverte par le bureau du procureur du district de Binagadi. L'enquête se poursuit actuellement pour déterminer tous les détails de l'incident.