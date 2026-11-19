Les nouveaux prix des smartphones iPhone 17 ont été dévoilés
Les prix des smartphones de la série iPhone 17 au 19 novembre 2026 ont été dévoilés. La liste comprend les modèles iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Les appareils sont divisés en versions eSIM + eSIM et SIM + eSIM. Deux IMEI sont enregistrés sur les deux types de smartphones.
eSIM + eSIM (2 IMEI enregistrés)
iPhone 17 :
• 256 GB — 949 dollars
iPhone 17 Air :
• 256 GB Blue — 959 dollars
• 256 GB Black — 949 dollars
• 256 GB Gold — 959 dollars
• 256 GB White — 959 dollars
iPhone 17 Pro :
• 256 GB Orange — 1279 dollars (grosse remise)
• 256 GB Deep Blue — 1259 dollars (remise)
• 256 GB Silver — 1339 dollars
• 512 GB Blue — 1499 dollars
• 512 GB Orange — 1299 dollars (remise)
• 512 GB Silver — 1399 dollars
• 1 TB Orange — 1649 dollars (remise)
iPhone 17 Pro Max :
• 256 GB Deep Blue — 1369 dollars
• 256 GB Orange — 1399 dollars
• 256 GB Silver — 1439 dollars
• 512 GB Deep Blue — 1549 dollars (remise)
• 512 GB Orange — 1499 dollars (remise)
• 512 GB Silver — 1699 dollars
• 1 TB Orange — 1899 dollars
• 1 TB Blue — 1849 dollars
• 1 TB Silver — 1899 dollars
• 2 TB Blue — 2199 dollars
• 2 TB Orange — 2199 dollars
• 2 TB Silver — 2399 dollars
SIM + eSIM (2 IMEI enregistrés)
iPhone 17 :
• 256 GB — 949 dollars
iPhone 17 Pro :
• 256 GB Orange — 1349 dollars
• 256 GB Deep Blue — 1399 dollars
• 256 GB Silver — 1439 dollars
• 512 GB Orange — 1499 dollars
• 512 GB Silver — 1599 dollars
• 512 GB Blue — 1629 dollars
• 1 TB Orange — 1699 dollars (grosse remise)
• 1 TB Silver — 1879 dollars (remise)
• 1 TB Blue — 1999 dollars
iPhone 17 Pro Max :
• 256 GB Deep Blue — 1399 dollars (remise)
• 256 GB Orange — 1399 dollars
• 256 GB Silver — 1579 dollars
• 512 GB Orange — 1649 dollars
• 512 GB Blue — 1679 dollars (grosse remise)
• 512 GB Silver — 1729 dollars
• 1 TB Orange — 2029 dollars
• 1 TB Blue — 1949 dollars
• 1 TB Silver — 2099 dollars
• 2 TB Blue — 2399 dollars
• 2 TB Orange — 2399 dollars
• 2 TB Silver — 2499 dollars
Les prix indiqués sont valables au 19 novembre 2026.
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