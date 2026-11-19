Les prix des smartphones de la série iPhone 17 au 19 novembre 2026 ont été dévoilés. La liste comprend les modèles iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Les appareils sont divisés en versions eSIM + eSIM et SIM + eSIM. Deux IMEI sont enregistrés sur les deux types de smartphones.

eSIM + eSIM (2 IMEI enregistrés)

iPhone 17 :

• 256 GB — 949 dollars

iPhone 17 Air :

• 256 GB Blue — 959 dollars

• 256 GB Black — 949 dollars

• 256 GB Gold — 959 dollars

• 256 GB White — 959 dollars

iPhone 17 Pro :

• 256 GB Orange — 1279 dollars (grosse remise)

• 256 GB Deep Blue — 1259 dollars (remise)

• 256 GB Silver — 1339 dollars

• 512 GB Blue — 1499 dollars

• 512 GB Orange — 1299 dollars (remise)

• 512 GB Silver — 1399 dollars

• 1 TB Orange — 1649 dollars (remise)