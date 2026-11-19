Dans la localité d'Urusha, dans la région de l'Amour en Russie, trois adolescents ont attaqué une femme de 63 ans pour réaliser une vidéo destinée aux réseaux sociaux. L'un d'eux a donné un coup de pied dans le dos de la femme qui marchait avec une canne, tandis que les autres filmaient la scène.

Selon le parquet de la région de l'Amour, l'incident s'est produit le 3 novembre 2026 vers 19h00 à Urusha, dans le district de Skovorodino. Selon les premières informations, deux adolescents de 13 et 14 ans ainsi qu'une jeune fille de 15 ans avaient convenu à l'avance de s'en prendre à la femme.

Conformément à leur plan, l'un des adolescents a donné un coup de pied dans le dos de la femme. Sous le choc, elle est tombée. La jeune fille de 15 ans a filmé la scène avec son téléphone portable. On peut entendre les rires des personnes présentes sur la vidéo.

Après la diffusion de la vidéo sur Internet le 11 novembre, les forces de l'ordre ont ouvert une enquête. La police a identifié les trois adolescents impliqués. La victime, née en 1963, s'est avérée être une femme sans domicile fixe.

Les parents des adolescents ont été tenus pour responsables administrativement pour manquement à leurs obligations éducatives. Un travail de prévention est mené auprès des enfants et de leurs parents. Le parquet régional a également ouvert une enquête sur l'incident.

Il est précisé que la femme n'a pas sollicité d'établissement médical ni la police après l'incident. Les autorités ont déclaré qu'une décision légale serait prise à l'issue de l'enquête.