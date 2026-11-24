L'artiste américain David Garibaldi est entré dans le Livre Guinness des records en réalisant un portrait de la Statue de la Liberté en seulement 43,5 secondes. Ce résultat extraordinaire témoigne de la rapidité et du talent de l'artiste, comme l'a rapporté le magazine « Pravilamag ».

Il est précisé que David Garibaldi a choisi un espace ouvert sur la côte de New York pour établir ce record. De là, la Statue de la Liberté, l'un des symboles les plus célèbres des États-Unis, était clairement visible. L'artiste a réussi à capturer l'image du monument emblématique sur papier en un temps record.

La vidéo montrant son processus de travail est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant l'intérêt des internautes. Les spectateurs ont exprimé leur admiration face à la capacité de l'artiste à créer une image complexe en si peu de temps.

David Garibaldi a souligné qu'à travers ce record, il souhaitait non seulement démontrer son talent, mais aussi inspirer les autres à se lancer dans de nouveaux projets.