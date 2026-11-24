Le rival de Wilder a changé : il affrontera désormais Bakole
L'adversaire de l'ancien champion du monde des poids lourds Deontay Wilder pour le combat du 11 décembre à Cardiff est connu. Le boxeur américain montera sur le ring contre le Congolais Martin Bakole à la place de l'Australien Jai Opetaia. Netflix l'a officiellement annoncé.
Ce combat sera la deuxième affiche principale de la soirée, qui suscite un grand intérêt dans le monde de la boxe, opposant Tyson Fury à Anthony Joshua. Les combats Royaume-Unise dérouleront au Principality Stadium de Cardiff et seront diffusés en direct sur Netflix.
Pourquoi l'adversaire de Wilder a-t-il changé ?
Initialement, un combat contre l'Australien Jai Opetaia était prévu pour Wilder. Cependant, ce dernier a annoncé qu'il ne pourrait pas participer en raison de l'aggravation d'une blessure à la main survenue lors de l'entraînement.
Les organisateurs devaient trouver un adversaire digne de ce nom pour le boxeur américain dans un court laps de temps. C'est finalement Martin Bakole, qui devait initialement affronter le Nigérian Solomon Adebayo lors de cette même soirée, qui a été choisi.
Ainsi, le plan a complètement changé pour le boxeur congolais : il affrontera désormais un adversaire beaucoup plus expérimenté et doté d'une frappe puissante.
Wilder et Bakole : qui a le plus de chances ?
À 41 ans, Deontay Wilder compte 45 victoires, 4 défaites et 1 match nul au cours de sa carrière professionnelle. 43 de ses victoires se sont terminées par un KO. Le boxeur américain a détenu la ceinture WBC entre 2015 et 2020 et est connu comme l'un des puncheurs les plus dangereux des poids lourds.
Lors de l'un de ses derniers combats, Wilder a battu le Britannique Derek Chisora par décision partagée des juges. Il vise désormais une nouvelle victoire contre Bakole pour faire un pas important vers un retour parmi l'élite des poids lourds.
Martin Bakole, 33 ans, affiche 21 victoires, 2 défaites et 1 match nul sur le ring professionnel. Il compte 16 KO à son actif. Le boxeur congolais a attiré l'attention en 2024 après avoir mis KO l'Américain Jared Anderson.
Cependant, les derniers résultats de Bakole ont été mitigés. Il a été battu par KO au deuxième round par Joseph Parker en février 2025, et a fait match nul contre Efe Ajagba en mai de la même année. Il n'est plus remonté sur le ring depuis.
À quoi s'attendre lors de la soirée de boxe du 11 décembre ?
L'événement principal de la soirée sera sans aucun doute la confrontation tant attendue entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Le combat entre Wilder et Bakole est programmé comme la deuxième affiche principale.
La puissance de frappe de Wilder alliée à la supériorité physique et au style offensif de Bakole promettent un duel captivant. C'est une opportunité majeure pour le boxeur congolais : battre un ancien champion du monde lui permettrait de renforcer considérablement son statut.
Cependant, Wilder reste capable de démontrer son potentiel de puncheur. C'est pourquoi le combat du 11 décembre est attendu comme l'un des duels les plus excitants de la soirée pour les fans de la catégorie reine.
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