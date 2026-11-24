L'adversaire de l'ancien champion du monde des poids lourds Deontay Wilder pour le combat du 11 décembre à Cardiff est connu. Le boxeur américain montera sur le ring contre le Congolais Martin Bakole à la place de l'Australien Jai Opetaia. Netflix l'a officiellement annoncé.

Ce combat sera la deuxième affiche principale de la soirée, qui suscite un grand intérêt dans le monde de la boxe, opposant Tyson Fury à Anthony Joshua. Les combats Royaume-Unise dérouleront au Principality Stadium de Cardiff et seront diffusés en direct sur Netflix.

Pourquoi l'adversaire de Wilder a-t-il changé ?

Initialement, un combat contre l'Australien Jai Opetaia était prévu pour Wilder. Cependant, ce dernier a annoncé qu'il ne pourrait pas participer en raison de l'aggravation d'une blessure à la main survenue lors de l'entraînement.

Les organisateurs devaient trouver un adversaire digne de ce nom pour le boxeur américain dans un court laps de temps. C'est finalement Martin Bakole, qui devait initialement affronter le Nigérian Solomon Adebayo lors de cette même soirée, qui a été choisi.