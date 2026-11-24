Dans l'État du Kerala, en Inde, une adolescente de 17 ans a développé une grave maladie rénale après avoir utilisé une crème contre l'acné et la pigmentation. Les analyses en laboratoire ont révélé que la teneur en mercure du produit dépassait de plusieurs milliers de fois la norme autorisée. La police a ouvert une enquête contre le fabricant. C'est ce qu'a rapporté la BBC.

La jeune fille avait acheté la crème il y a environ un an via une publicité sur les réseaux sociaux et en avait utilisé trois pots au cours de cette période. L'entreprise recommandait une application régulière chaque soir pour éliminer l'acné et les taches pigmentaires.

Cependant, après un ou deux mois d'utilisation, l'adolescente a commencé à souffrir de fatigue, de maux de tête, de vertiges et d'insomnie. Plus tard, son visage et ses jambes ont commencé à enfler. Ses parents l'ont emmenée à l'hôpital dans un état grave.

Selon l'hôpital Aster MIMS Mother, les analyses ont révélé la présence de 12 500 ppm de mercure dans la crème, alors que la limite autorisée dans les produits cosmétiques doit être inférieure à 1 ppm.

Le néphrologue Satish a indiqué que la jeune fille souffrait d'une néphropathie membraneuse, une maladie caractérisée par des dommages aux filtres rénaux et une perte importante de protéines dans les urines. Les experts estiment que le mercure a pu être absorbé par la peau, passer dans le sang et endommager les reins.

Les médecins ont traité la jeune fille avec des médicaments pour réduire l'effet des substances toxiques. Un mois plus tard, elle a pu quitter l'hôpital et poursuit son traitement à domicile. Cependant, elle a confié à la BBC qu'elle souffrait encore de problèmes de santé et qu'elle avait des difficultés à étudier.

« Elle n'est pas encore complètement rétablie et il faudra du temps pour qu'elle s'en remette », a déclaré le Dr Satish.

Bien que la demande de crèmes éclaircissantes soit élevée en Inde, les experts mettent en garde contre la présence possible de métaux toxiques comme le mercure et le plomb dans certains produits. La vente de ces articles via les réseaux sociaux rend le contrôle difficile.

La police du Kerala mène actuellement une enquête sur cette affaire. La Commission pour la protection des droits de l'enfant de l'État a également ouvert une procédure contre l'entreprise fabricante.