Près du village de Point Lay, en Alaska (États-Unis), des centaines de milliers de morses viennent se reposer sur le rivage chaque année. Cette année, il a été signalé que plus de 200 000 morses du Pacifique se sont rassemblés dans la région. L'information a été communiquée par l'organisation The Conservation Fund.

Les expertsexpliquent que l'une des principales raisons de ce regroupement massif est la réduction de la banquise dans l'Arctique. Habituellement, les morses se reposent sur les couches de glace et plongent pour se nourrir. Cependant, comme la glace recule et s'éloigne des zones d'alimentation peu profondes, ils sont contraints de gagner la terre ferme pour se reposer.

Ce phénomène est observé sur les îles près de Point Lay depuis 2007. Actuellement, cette zone est devenue l'un des plus grands lieux de rassemblement des morses du Pacifique en Amérique du Nord. Ce sont principalement des femelles et leurs petits qui s'y rendent.

Quels sont les dangers pour les morses ?

Un tel rassemblement présente également des risques pour les animaux. Les morses sont très sensibles et le bruit des avions, des navires ou l'approche humaine peuvent les effrayer. Lorsque les animaux paniqués se précipitent vers l'eau, les jeunes morses, en particulier, risquent d'être piétinés par les adultes.

Le Service américain de la pêche et de la faune sauvage (US Fish and Wildlife Service) a émis des recommandations spécifiques pour ne pas déranger les morses, éviter de s'en approcher et ne pas faire de bruit.

Près de 19 000 hectares de territoire protégés

Le 18 novembre 2026, l'organisation The Conservation Fund a annoncé la conclusion d'un accord pour la protection permanente de 47 473 acres, soit environ 19 200 hectares, de la zone de rassemblement des morses près de Point Lay et des terres adjacentes.

Cette mesure vise à empêcher la fragmentation de la zone par des activités industrielles et d'autres projets, tout en préservant des habitats essentiels pour les morses et d'autres animaux sauvages.

Les scientifiques soulignent que la terre ferme ne peut pas remplacer totalement la glace pour les morses. Par conséquent, la réduction de la banquise dans l'Arctique continue d'affecter le mode de vie et l'alimentation de ces animaux.