Lors du Forum international des ombudsmans à Moscou, une déclaration d'intention a été signée pour créer l'Association mondiale des défenseurs des droits de l'homme indépendants (VNOP). Le document a été soutenu par 74 défenseurs des droits. La nouvelle structure prévoit de fournir une assistance juridique transfrontalière et d'élaborer des mécanismes de réponse commune aux crises liées aux violations des droits de l'homme dans divers pays.

L'Ouzbékistan a également participé au forum, organisé dans le cadre de la réunion de l'Alliance des ombudsmans eurasiens. Le pays était représenté par le médiateur adjoint (ombudsman) du Parlement. Dans son discours, il a abordé la protection des enfants et des jeunes dans l'espace Internet et la création d'un environnement numérique sûr pour eux.

Que prévoit la déclaration signée par les 74 défenseurs des droits de l'homme ?

La déclaration exprime l'intention de créer l'Association mondiale des défenseurs des droits de l'homme indépendants. Le document définit l'humanisme, l'indépendance, l'impartialité et la solidarité internationale comme les principes fondamentaux de la nouvelle structure.

L'objectif principal de l'initiative est de renforcer la coopération entre les institutions de divers pays dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Il s'agit notamment d'établir des mécanismes d'assistance mutuelle dans les situations où les capacités d'un seul État sont insuffisantes ou lorsque les problèmes de droits de l'homme concernent plusieurs pays.

Il convient de noter que le document signé signifie pour l'instant une intention et un soutien à l'initiative, et non que l'organisation est pleinement opérationnelle.

Assistance juridique transfrontalière et réponse commune aux crises

La nécessité de créer cette nouvelle association s'explique par les problèmes complexes du monde moderne. Les conflits armés, les catastrophes technologiques et naturelles, les crises humanitaires et les migrations massives exigent de nouveaux mécanismes de coopération internationale.

Il est prévu de développer plusieurs axes importants dans le cadre de cette initiative :

Assistance juridique transfrontalière : renforcer la coopération pour fournir un soutien juridique aux personnes dont les droits ont été violés dans différents pays.

Réponse commune aux crises : élaborer des actions coordonnées et des approches communes entre les ombudsmans en cas de violations massives des droits.

Échange d'expériences : étudier les méthodes et pratiques efficaces en matière de protection des droits de l'homme.

Solidarité internationale : poursuivre le dialogue dans le domaine de la protection des droits, même en cas de désaccords politiques ou interétatiques.

L'adhésion à l'organisation sera ouverte. Les défenseurs des droits de l'homme qui soutiennent ses valeurs pourront rejoindre l'association.

Les « Principes de Moscou » — critères fondamentaux de coopération

Les activités de la future association seront basées sur les principes de coopération internationale pour la protection des droits, appelés « Principes de Moscou ». Ce document contient 23 règles.

Il accorde une attention particulière à la protection de la dignité humaine, à l'universalité des droits et libertés, au respect de la diversité nationale, à l'État de droit et à l'impartialité.

L'une des tâches principales des principes est de renforcer l'indépendance des institutions nationales de protection des droits et de maintenir leur coopération même en cas de désaccords entre les États.

Des représentants de 70 pays réunis à Moscou

Le Forum international des ombudsmans s'est tenu à Moscou du 16 au 18 novembre 2026. Plus de 450 délégués de près de 70 pays ont participé à l'événement.

Parmi eux figuraient des représentants d'institutions nationales, des experts internationaux et de jeunes défenseurs des droits. Le programme du forum comprenait des discussions sur le partage des meilleures pratiques, la protection des jeunes contre les informations nuisibles sur Internet et le développement de la coopération internationale.

Dans le cadre de la participation de la délégation ouzbèke, l'expérience en matière de protection des enfants et des jeunes dans l'environnement numérique a été présentée. Parallèlement, le forum a débattu du renforcement de la coopération entre les États et les institutions de protection des droits en cas de violations.