À Genève, en Suisse, le grand maître ouzbek Javohir Sindarov et le champion du monde en titre, l'Indien Dommaraju Gukesh, ont entamé un match historique pour le titre de champion du monde d'échecs. La dotation totale de ce match, prévu en 14 parties, s'élève à 2,5 millions de dollars. Fait intéressant, dans leurs confrontations directes en échecs classiques, la supériorité de Sindarov est nettement visible. Cette rencontre revêt une importance particulière pour les échecs ouzbeks. Javohir Sindarov est le premier joueur d'échecs de l'histoire du pays à disputer un match pour le titre mondial absolu en échecs classiques. Il tentera de détrôner le champion en titre Gukesh et d'écrire une nouvelle page de l'histoire des échecs ouzbeks. Une dotation de 2,5 millions de dollars : combien gagne le vainqueur ? La dotation totale pour le match du championnat du monde est fixée à 2,5 millions de dollars. Le match se compose de 14 parties classiques, et le premier joueur à atteindre 7,5 points devient champion du monde. Si le score est à égalité 7-7 après 14 parties, le vainqueur sera déterminé par un tie-break. Dans ce cas, le champion recevra 1,3 million de dollars et le perdant 1,2 million de dollars.

Cependant, la répartition des prix ne dépend pas uniquement du résultat du tie-break. Selon les règles, 200 000 dollars sont alloués pour chaque victoire dans les parties classiques, le reste étant réparti équitablement entre les deux participants. Même dans certains résultats serrés, la répartition de 1,3 et 1,2 million de dollars est appliquée. L'avantage de Sindarov sur Gukesh L'un des aspects à souligner avant le match est la statistique des confrontations directes entre les deux grands maîtres. Ils se sont affrontés trois fois jusqu'à présent en échecs classiques. Dans deux de ces parties, Javohir Sindarov a gagné, et une autre rencontre s'est soldée par un match nul. Jusqu'à présent, Gukesh n'a pas réussi à battre le joueur ouzbek dans une partie classique. Ainsi, le score des confrontations directes est de 2,5 à 0,5 en faveur de Sindarov. Cependant, deux de ces résultats ont été enregistrés en 2018 et 2022, alors que les joueurs étaient encore jeunes. Leur dernière rencontre classique en 2026 s'est terminée par un match nul. Un grand défi face au champion du monde Dommaraju Gukesh est devenu champion du monde en 2024 après avoir battu le Chinois Ding Liren. Désormais, le joueur indien défend son titre pour la première fois.