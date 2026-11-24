Le bras de feriste turc Beytullah Macit a refusé de serrer la main de son adversaire israélien avant leur duel lors des Championnats du monde 2026 organisés à New Delhi, en Inde. Par la suite, il a battu son rival en seulement une seconde. C'est ce qu'a rapporté l'agence DHA.

Dans la catégorie des moins de 60 kg chez les hommes de moins de 18 ans, l'athlète turc a affronté Daniil Serbinenko lors de l'épreuve du bras droit. Avant le début du match, l'athlète israélien lui a tendu la main, mais Macit a refusé de la serrer. La scène a été filmée.

Après cela, les athlètes se sont installés à la table de compétition. Macit a vaincu son adversaire en une seule seconde, remportant l'un des matchs les plus courts du tournoi.

L'athlète turc s'est incliné en demi-finale face au Russe Abdullah Baykulov. Il a finalement décroché la médaille de bronze dans l'épreuve du bras droit chez les moins de 60 kg.

Macit a terminé le championnat avec une autre médaille. Il a pris la deuxième place dans l'épreuve du bras gauche, remportant ainsi la médaille d'argent.

Rappelons que les Championnats du monde de bras de fer 2026 se sont déroulés du 29 octobre au 6 novembre à New Delhi, la capitale de l'Inde.