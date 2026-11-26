Une situation inhabituelle a été observée au nord de Tel-Aviv, en Israël. Des dizaines de chacals ont pénétré dans une zone résidentielle et ont erré librement dans les rues de la ville. Des témoins ont filmé les animaux sauvages se promenant en groupe.

L'apparition d'animaux sauvages dans un quartier résidentiel a suscité inquiétude et mécontentement parmi les habitants. Le mouvement libre de ces chacals, qui vivent habituellement dans leur habitat naturel, a attiré l'attention de la population.

Les autorités prennent actuellement des mesures pour capturer les animaux en toute sécurité et les ramener dans leur habitat naturel. Il est prévu de les éloigner des zones habitées.