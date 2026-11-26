Royaume-Uni La Royal Air Force (RAF) a commencé à placer ses avions militaires dans des hangars spéciaux et des abris renforcés pendant la nuit afin de se protéger contre d'éventuelles attaques de drones et des actes de sabotage. The Times et Sky News rapportent que cette décision a été prise suite à des avertissements sérieux des services de sécurité du pays et du ministère de la Défense.

Principales mesures de protection mises en œuvre

Stationnement nocturne en intérieur : Les avions militaires ne sont plus laissés sur des zones ouvertes ; ils sont désormais rentrés la nuit dans des hangars spéciaux et des abris fortifiés.

Filets de protection anti-drones : Sur les bases aériennes où les hangars manquent ou à proximité des pistes, des filets anti-drones, dont l'efficacité a été prouvée sur les champs de bataille en Ukraine, sont installés autour des appareils.

Restrictions de l'espace aérien : Le ministère de la Défense a imposé de nouvelles restrictions de vol au-dessus de dizaines d'installations militaires stratégiques et renforce les systèmes de guerre électronique anti-drones.

Pourquoi les mesures de sécurité ont-elles été renforcées ?