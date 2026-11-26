Le Royaume-Uni cache ses avions militaires dans des hangars spéciaux et sous des filets anti-drones
Royaume-Uni La Royal Air Force (RAF) a commencé à placer ses avions militaires dans des hangars spéciaux et des abris renforcés pendant la nuit afin de se protéger contre d'éventuelles attaques de drones et des actes de sabotage. The Times et Sky News rapportent que cette décision a été prise suite à des avertissements sérieux des services de sécurité du pays et du ministère de la Défense.
Principales mesures de protection mises en œuvre
Stationnement nocturne en intérieur : Les avions militaires ne sont plus laissés sur des zones ouvertes ; ils sont désormais rentrés la nuit dans des hangars spéciaux et des abris fortifiés.
Filets de protection anti-drones : Sur les bases aériennes où les hangars manquent ou à proximité des pistes, des filets anti-drones, dont l'efficacité a été prouvée sur les champs de bataille en Ukraine, sont installés autour des appareils.
Restrictions de l'espace aérien : Le ministère de la Défense a imposé de nouvelles restrictions de vol au-dessus de dizaines d'installations militaires stratégiques et renforce les systèmes de guerre électronique anti-drones.
Pourquoi les mesures de sécurité ont-elles été renforcées ?
Facteur / Incident
Détails et avertissements officiels
Avertissement du MI5 (24 novembre 2026)
Le service de renseignement intérieur britannique (MI5) et le ministère de la Défense ont signalé une augmentation du risque de sabotage par la Russie contre les entreprises fournissant des armes à l'Ukraine.
Situation à la base de « Fairford » (septembre 2026)
Utilisée par l'armée américaine, RAF Fairford plusieurs suspects ont été arrêtés près de cette base en raison d'un projet d'attaque présumé lié à l'Iran.
Drones au-dessus de la base de « Lakenheath » (novembre 2026)
RAF Lakenheath des vols actifs de drones non identifiés ont été observés au-dessus de cette base aérienne.
Déclaration du commandant de la RAF
Le chef d'état-major de l'Air, le maréchal de l'air Harv Smith, a déclaré qu'aucune zone du pays ne pouvait être considérée comme totalement sûre, soulignant la nécessité de rétablir des tactiques de dispersion et de dissimulation rapide des avions.
Bien que le ministère britannique de la Défense n'ait pas officiellement commenté les détails des ordres concernant les hangars pour des raisons de sécurité, il a confirmé que toutes les mesures nécessaires sont prises pour assurer la sécurité des bases militaires et du matériel aéronautique.
Pensez-vous que la menace des drones modernes oblige aujourd'hui même les plus grandes puissances mondiales à adopter des mesures de dissimulation et de protection dignes d'un temps de guerre ?
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