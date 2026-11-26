En Arabie saoudite,le gratte-ciel Jeddah Tower, en cours de construction dans la ville de Djeddah, a atteint une hauteur de 482 mètres. Une fois le projet achevé, sa hauteur devrait dépasser 1 kilomètre, devenant ainsi le plus haut bâtiment du monde. C'est ce qu'a rapporté la publication Argaam, citant un rapport de la société Kingdom Holding.

Selon les données de Kingdom Holding, la construction de la Jeddah Tower a atteint le 120e étage. Plus de 322 000 mètres cubes de béton ont été utilisés jusqu'à présent pour la construction du bâtiment. Cela représente environ 72 % du volume total de béton prévu pour ce projet.

Par ailleurs, les travaux de revêtement de la façade extérieure du bâtiment se poursuivent également. Jusqu'à présent, plus de 3 900 panneaux de façade ont été installés, ce qui correspond à environ 14 % du plan global. L'installation des systèmes mécaniques, électriques et sanitaires à l'intérieur de la tour a également commencé.