La construction du plus haut bâtiment du monde se poursuit en Arabie saoudite (vidéo)
En Arabie saoudite,le gratte-ciel Jeddah Tower, en cours de construction dans la ville de Djeddah, a atteint une hauteur de 482 mètres. Une fois le projet achevé, sa hauteur devrait dépasser 1 kilomètre, devenant ainsi le plus haut bâtiment du monde. C'est ce qu'a rapporté la publication Argaam, citant un rapport de la société Kingdom Holding.
Selon les données de Kingdom Holding, la construction de la Jeddah Tower a atteint le 120e étage. Plus de 322 000 mètres cubes de béton ont été utilisés jusqu'à présent pour la construction du bâtiment. Cela représente environ 72 % du volume total de béton prévu pour ce projet.
Par ailleurs, les travaux de revêtement de la façade extérieure du bâtiment se poursuivent également. Jusqu'à présent, plus de 3 900 panneaux de façade ont été installés, ce qui correspond à environ 14 % du plan global. L'installation des systèmes mécaniques, électriques et sanitaires à l'intérieur de la tour a également commencé.
Une fois le projet terminé, la hauteur de la Jeddah Tower devrait dépasser les 1 000 mètres. À titre de comparaison, le Burj Khalifa à Dubaï, actuellement considéré comme le plus haut bâtiment du monde, mesure 828 mètres.
Si la Jeddah Tower est mise en service, elle pourrait battre le record du Burj Khalifa et devenir le premier bâtiment de l'histoire de l'humanité à dépasser un kilomètre de hauteur.
Talal Ibrahim Al Maiman, directeur de Kingdom Holding, a déclaré que l'achèvement de la construction est prévu pour 2028. Il est également prévu que la hauteur de la tour atteigne 500 mètres d'ici la fin de 2026.
Ainsi, l'Arabie saoudite se rapproche du record du plus haut bâtiment du monde. Les prochaines étapes de la construction de la Jeddah Tower sont également suivies avec un grand intérêt.
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