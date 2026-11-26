Un ressortissant vietnamien de 31 ans a vécu séparé de sa famille pendant près de sept ans, survivant dans les rues et dans des canalisations abandonnées. La police l'a récemment retrouvé et a permis ses retrouvailles avec ses proches qui attendaient de ses nouvelles depuis des années.

L'incident s'est produit dans la ville de Da Nang, au centre du pays. Le 23 novembre, des agents de sécurité locaux patrouillant sur un terrain vague de la rue Nhon Hoa 21, dans le district d'An Khe, ont remarqué un homme vivant à l'intérieur d'une canalisation en béton. Il a été emmené au poste de police pour identification. Il s'est avéré être un homme de 31 ans nommé P.H.T., originaire de la province de Ninh Binh.

Il s'est avéré qu'il était parti étudier au Japon en 2017. Il prévoyait également de travailler pour aider financièrement sa famille. Cependant, ses études ne se sont pas déroulées comme prévu. Se sentant coupable car sa famille avait dépensé beaucoup d'argent pour ses études, allant même jusqu'à s'endetter, il a eu honte de rentrer chez lui.

En 2019, il a coupé tout contact avec ses proches. Il a d'abord vécu dans les rues de Ho Chi Minh-Ville, puis à Da Nang. Les canalisations abandonnées sont devenues son refuge contre la pluie et le soleil. Il vivait même sans aucun document d'identité.

Les policiers ont patiemment discuté avec le jeune homme et ont commencé à rechercher ses proches. Grâce aux informations initiales, ils ont contacté leurs collègues de la province de Ninh Binh et ont réussi à retrouver sa famille.

Apprenant la nouvelle, ses proches ont pris la route pour Da Nang dans la nuit du 23 novembre et l'ont retrouvé le lendemain matin. Bien que les retrouvailles aient été initialement un peu timides, la famille a pu se réunir après tant d'années de séparation.

Les policiers ont collecté des fonds pour permettre au jeune homme de rentrer chez lui et lui ont fourni des vêtements et des objets de première nécessité. Sa famille a envoyé une lettre de remerciement aux agents pour leur aide.

C'est ainsi qu'après sept ans de disparition, le jeune homme a pu retrouver sa famille.