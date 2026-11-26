Sindarov révèle ce qu'il fait dans la salle de repos pendant le match pour le titre mondial
Le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju contre qui le grand maître ouzbek Javohir Sindarov livre une bataille acharnée, a parlé de son comportement et de son état mental dans la salle de repos privée pendant les parties.
Stratégie et réflexions dans la salle de repos
Lors d'une rencontre organisée après les deux premières parties, les journalistes ont demandé à Sindarov pourquoi il passait plus de temps dans la salle de repos fermée que devant l'échiquier pendant que son adversaire réfléchissait. Notre compatriote a expliqué la situation comme suit :
« Tout va bien, je me sens bien. Pour dire les choses simplement, quand mon adversaire réfléchit à son coup, j'essaie de me détendre un peu. Bien sûr, je n'y vais pas juste pour dormir — je réfléchis aux coups tout en essayant de me reposer. »
« Dans de telles situations, il est difficile de calculer des variantes très profondes et longues, donc je réfléchis principalement aux idées et aux coups possibles de mon adversaire. Je peux dire avec certitude que je ne perds pas ma concentration là-bas, je reste toujours concentré sur le jeu. » — a déclaré Javohir Sindarov.
Soutien à Genève et détails de la 3e partie d'aujourd'hui
Il est à noter que parmi ceux qui soutiennent directement Javohir Sindarov dans la ville de Cologny, près de Genève en Suisse, se trouve la leader de l'équipe féminine du Kazakhstan, triple championne du monde de blitz Bibisara Assaubayeva également.
Statistiques
Détails
Lieu de la compétition
Suisse, près de Genève, Cologny ville
Score actuel
1 : 1 (les deux premières parties se sont soldées par un match nul)
Date de la 3e partie
26 novembre (aujourd'hui) — Javohir Sindarov avec les pièces blanches jouera
L'habitude de Sindarov
Il se détend mentalement dans la salle de repos pendant que son adversaire réfléchit et analyse les idées probables de Gukesh
Invité spécial
Triple championne du monde de blitz Bibisara Assaubayeva soutient notre compatriote à Genève
Selon vous, le fait que Javohir Sindarov garde un tel calme pendant la partie et analyse les coups de son adversaire dans la salle de repos l'aidera-t-il à gagner avec les blancs lors de la 3e partie d'aujourd'hui ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette interview intéressante avec les fans d'échecs ouzbeks !
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