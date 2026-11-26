Le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju contre qui le grand maître ouzbek Javohir Sindarov livre une bataille acharnée, a parlé de son comportement et de son état mental dans la salle de repos privée pendant les parties.

Stratégie et réflexions dans la salle de repos

Lors d'une rencontre organisée après les deux premières parties, les journalistes ont demandé à Sindarov pourquoi il passait plus de temps dans la salle de repos fermée que devant l'échiquier pendant que son adversaire réfléchissait. Notre compatriote a expliqué la situation comme suit :