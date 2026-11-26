«Favori — Sindarov» : Sergey Karyakin s'exprime sur le match pour le Championnat du monde
Le célèbre grand maître russe Sergey Karyakin considère que l'Ouzbek Gukesh Dommaraju qui affronte le champion en titre indien Javohir Sindarovest le grand favori du match pour le Championnat du monde d'échecs qui se déroule en Suisse. C'est ce qu'a rapporté «Sport-Express» .
«Sindarov est mentalement prêt et plus affamé de victoire»
Karyakin souligne que le statut de champion exerce une pression psychologique sur le joueur indien, tandis que le grand maître ouzbek de 20 ans agit avec une grande motivation :
«À mon avis, Sindarov est mentalement beaucoup plus prêt, plus affamé de victoire et possède une très forte motivation. Quand je regarde Gukesh, j'ai l'impression que la couronne de champion l'écrase. Il semble ne pas pouvoir supporter ce poids, comme si c'était trop lourd pour lui. Avant de devenir champion, il jouait de manière très brillante, mais après avoir été sacré champion du monde, une baisse de régime brutale a été observée.
S'il parvient à retrouver sa forme d'antan, c'est-à-dire le niveau auquel il a battu tout le monde lors du tournoi des candidats et sur le premier échiquier aux Olympiades de 2024, alors cela deviendra un duel très intéressant entre les deux joueurs les plus forts du monde. Dans la situation actuelle, du point de vue des échecs et de l'intrigue, malheureusement, le favori est Sindarov.» — a déclaré Sergey Karyakin.
«Ce ne sera pas une promenade de santé — une lutte acharnée est possible dans les 14 parties»
Par ailleurs, l'expert russe n'a pas adhéré à l'idée d'évaluer les chances dans le match à 80 contre 20 en faveur du représentant de l'Ouzbékistan. Selon lui, lors du match Ding Liren — Gukesh en 2024, beaucoup s'attendaient à une victoire facile, mais la lutte s'est prolongée jusqu'aux dernières parties :
«Bien sûr que non. Pour Sindarov, ce ne sera pas une promenade de santé. Dans les matchs en tête-à-tête, il peut toujours y avoir des résultats inattendus. Ce qui s'est passé lors des tournois précédents n'a pas beaucoup d'importance : vous devez prouver votre supériorité une fois de plus dans la pratique. Par conséquent, cette fois aussi, une lutte acharnée est possible dans les 14 parties.» — a déclaré Sergey Karyakin.
Détails principaux du match pour le Championnat du monde
Indicateurs
Détails et règles
Participants
Javohir Sindarov (20 ans, vainqueur du tournoi des candidats) — Gukesh Dommaraju (20 ans, champion du monde en titre)
Lieu
Suisse, commune de Cologny près de Genève (Musée de la Fondation Martin Bodmer)
Score actuel
1 : 1 (les 1ère et 2ème parties se sont terminées par des nulles)
Prochaine 3ème partie
Aujourd'hui, 26 novembre (à 19h00 heure de Tachkent — Sindarov joue avec les blancs)
Règlement du match
14 parties classiques (il faut marquer au moins 7,5 points pour le titre)
Condition de tie-break
Parties principales 7:7 si le score est de, le vainqueur 12 décembre sera déterminé lors du tie-break
Rappelons que, Javohir Sindarov est devenu le premier grand maître ouzbek à remporter le tournoi des candidats au printemps 2026 à Chypre, obtenant ainsi le droit de lutter pour la couronne mondiale d'échecs.
Selon vous, dans quelle mesure l'opinion de Sergey Karyakin est-elle correcte — Javohir Sindarov est-il vraiment le favori du match ou le champion en titre Gukesh aura-t-il encore son mot à dire ?
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