Le célèbre grand maître russe Sergey Karyakin considère que l'Ouzbek Gukesh Dommaraju qui affronte le champion en titre indien Javohir Sindarovest le grand favori du match pour le Championnat du monde d'échecs qui se déroule en Suisse. C'est ce qu'a rapporté «Sport-Express» .

«Sindarov est mentalement prêt et plus affamé de victoire»

Karyakin souligne que le statut de champion exerce une pression psychologique sur le joueur indien, tandis que le grand maître ouzbek de 20 ans agit avec une grande motivation :

«À mon avis, Sindarov est mentalement beaucoup plus prêt, plus affamé de victoire et possède une très forte motivation. Quand je regarde Gukesh, j'ai l'impression que la couronne de champion l'écrase. Il semble ne pas pouvoir supporter ce poids, comme si c'était trop lourd pour lui. Avant de devenir champion, il jouait de manière très brillante, mais après avoir été sacré champion du monde, une baisse de régime brutale a été observée. S'il parvient à retrouver sa forme d'antan, c'est-à-dire le niveau auquel il a battu tout le monde lors du tournoi des candidats et sur le premier échiquier aux Olympiades de 2024, alors cela deviendra un duel très intéressant entre les deux joueurs les plus forts du monde. Dans la situation actuelle, du point de vue des échecs et de l'intrigue, malheureusement, le favori est Sindarov.» — a déclaré Sergey Karyakin.

«Ce ne sera pas une promenade de santé — une lutte acharnée est possible dans les 14 parties»