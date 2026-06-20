Collision entre deux trains de passagers près de Londres

·24·Monde
Collision entre deux trains de passagers près de Londres

Le 19 juin, un accident ferroviaire impliquant deux trains de passagers s'est produit près de la ville de Bedford, au Royaume-Uni.

Selon la police des transports britannique, le conducteur de l'un des trains a péri dans la collision. De plus, au moins 89 personnes ont été blessées à divers degrés, dont 11 seraient dans un état grave.

Les services de secours, les brigades d'ambulance et les forces de l'ordre sont arrivés rapidement sur les lieux. Les premiers soins ont été prodigués aux blessés, qui ont ensuite été transportés vers les hôpitaux voisins.

Une enquête spéciale a été ouverte afin de déterminer les causes de l'accident. Des experts étudient les raisons de la collision.

Royaume-UniBedfordLondres
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