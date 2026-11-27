Une vidéo montrant une méthode inhabituelle de surveillance d'un examen est devenue virale sur les réseaux sociaux. Selon BTV News, les images montrent un surveillant observant les étudiants depuis le haut d'une grande salle d'examen.

Dans la vidéo, un homme en costume sombre se tient dans un espace étroit entre des panneaux de verre au-dessus de la salle où sont installés les étudiants. Les mains dans le dos, il surveille toute la salle depuis les hauteurs.

La manière inhabituelle dont le surveillant observe l'examen a attiré l'attention des internautes. La vidéo a suscité de nombreux commentaires humoristiques et débats. Certains utilisateurs ont qualifié cette méthode de mesure de contrôle inattendue, tandis que d'autres ont réagi avec humour.