À partir du 1er décembre 2026, des clubs de sport spécialisés en volley-ball seront mis en place dans au moins une école secondaire de chaque district et ville d'Ouzbékistan. Ce programme d'envergure vise à populariser le volley-ball dans le pays, à identifier précocement les jeunes talents et à renforcer les réserves de l'équipe nationale.

Axes principaux du programme : de l'équipement à la Ligue nationale

Dans le cadre du nouveau système, une série de changements importants sera mise en œuvre pour assurer la continuité entre le sport scolaire et le volley-ball professionnel :

Clubs et fourniture d'équipements : Les clubs de volley-ball scolaires spécialisés seront entièrement équipés du matériel sportif nécessaire. Les professeurs d'éducation physique travaillant dans ces clubs seront autorisés à suivre des formations de perfectionnement, même sans catégorie sportive, sur recommandation de la Fédération ouzbèke de volley-ball.

Sections et clubs scolaires : D'ici la fin de l'année scolaire 2026/2027, des sections et des clubs de volley-ball seront ouverts dans toutes les écoles secondaires disposant des infrastructures sportives nécessaires.

Compétition « Étoiles du futur » : À partir du 1er décembre 2026, des compétitions régulières seront organisées entre les clubs scolaires spécialisés sous le nom de « Étoiles du futur » .

Ligue nationale de volley-ball : Une Ligue nationale de volley-ball sera créée au sein de la Fédération ouzbèke de volley-ball, unifiant les ligues professionnelles, universitaires, amateurs et autres au sein d'un système unique.

Objectifs stratégiques fixés pour 2030

Indicateurs Objectifs et missions fixés Portée de la popularisation Atteindre 1 million de personnes pratiquant le volley-ball d'ici 2030 Classement international Améliorer la position de l'équipe nationale d'Ouzbékistan dans le classement de la Fédération internationale de volley-ball (FIVB) pour atteindre les rangs supérieurs Objectif continental Inclure l'Ouzbékistan parmi les cinq pays leaders d'Asie en matière de volley-ball

Selon vous, l'ouverture de clubs de volley-ball spécialisés dans les écoles de chaque district et ville permettra-t-elle à l'Ouzbékistan d'intégrer le top 5 des nations asiatiques de volley-ball d'ici 2030 ?

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