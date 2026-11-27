«J'ai joué le dernier coup avec 7 secondes restantes !» : Sindarov sur la 3e partie contre Gukesh...
La cagnotte de 2 500 000 dollars américains La troisième partie du match pour le titre mondial d'échecs s'est également soldée par un match nul. Le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju , jouant avec les pièces noires, a réussi à maintenir l'équilibre. Lors de la conférence de presse après la rencontre, le vainqueur du Tournoi des Candidats Javohir Sindarov , a partagé ses réflexions sur les détails de la partie et ses coups sous pression.
« Il est plus difficile de jouer pour le nul que de jouer pour gagner »
Le grand maître ouzbek a admis qu'il ne restait que 7 secondes à sa pendule à la fin de la partie et que la préparation d'ouverture de son adversaire était de haut niveau :
« J'ai joué le dernier coup avec 7 secondes restantes ! Je dois travailler sur certains aspects, mais dans l'ensemble, je suis heureux d'avoir réussi à faire match nul dans cette situation difficile. Il est plus difficile de jouer pour le nul que de jouer pour gagner, mais je suis quand même content de ma performance aujourd'hui ! »
« Je pensais avoir une très bonne position, mais en réalité, mon adversaire était bien préparé. J'essayais juste de trouver des opportunités car je jouais avec les blancs, mais j'ai commencé à comprendre que la position était totalement égale », a déclaré Javohir Sindarov.
Chiffres clés autour du match
Indicateurs
Détails
Participants
Javohir Sindarov (Vainqueur du Tournoi des Candidats) — Gukesh Dommaraju (Champion du monde en titre)
Résultat de la 3e partie
Nul (Sindarov jouait avec les blancs)
Temps au dernier coup
7 secondes (Temps restant à la pendule de Sindarov)
Cagnotte totale
2 500 000 dollars américains
Selon vous, Javohir Sindarov, qui a gardé son sang-froid avec seulement 7 secondes à la pendule, pourra-t-il percer la défense de Gukesh Dommaraju lors des prochaines parties ?
Laissez vos avis dans les commentaires et partagez immédiatement cette nouvelle avec vos proches qui suivent la lutte pour le titre mondial de la fierté des échecs ouzbeks !
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