La cagnotte de 2 500 000 dollars américains La troisième partie du match pour le titre mondial d'échecs s'est également soldée par un match nul. Le champion du monde en titre, l'Indien Gukesh Dommaraju , jouant avec les pièces noires, a réussi à maintenir l'équilibre. Lors de la conférence de presse après la rencontre, le vainqueur du Tournoi des Candidats Javohir Sindarov , a partagé ses réflexions sur les détails de la partie et ses coups sous pression.

« Il est plus difficile de jouer pour le nul que de jouer pour gagner »

Le grand maître ouzbek a admis qu'il ne restait que 7 secondes à sa pendule à la fin de la partie et que la préparation d'ouverture de son adversaire était de haut niveau :