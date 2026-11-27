Javohir Sindarov fait de nouveau match nul contre Gukesh
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Javohir Sindarov et le champion du monde en titre Gukesh D. ont conclu la troisième partie du match pour le titre mondial par un nouveau match nul. Lors de la rencontre disputée le 26 novembre à Genève, aucun des deux joueurs n'a réussi à prendre l'avantage.
Le joueur d'échecs ouzbek, jouant avec les pièces blanches, a accepté le partage du point avec son adversaire. Ainsi, après les trois premières parties, le score global reste à égalité, 1,5-1,5.
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