L'un des créateurs TikTok les plus célèbres au monde, Khaby Lame, a attiré l'attention non seulement pour ses vidéos insolites, mais aussi pour son éducation religieuse. L'apprentissage du Coran occupe une place importante dans la vie du blogueur sénégalo-italien de 26 ans.

Khaby Lame est né le 9 mars 2000 à Dakar, au Sénégal. À l'âge d'un an, il a déménagé en Italie avec sa famille et a grandi à Chivasso, près de Turin.

À l'âge de 14 ans, ses parents l'ont envoyé dans une école coranique au Sénégal, où il a reçu une éducation religieuse. Certaines sources indiquent que Khaby Lame est un hafiz ayant mémorisé l'intégralité du Coran.

En 2020, après avoir perdu son emploi en usine à cause de la pandémie, il a commencé à publier des vidéos sur TikTok. Ses vidéos, réagissant aux situations complexes de la vie de manière silencieuse, simple et humoristique, ont rapidement captivé des millions de spectateurs.

Aujourd'hui, Khaby Lame est l'un des créateurs TikTok les plus suivis au monde. Son parcours montre que, même derrière la célébrité sur Internet, les valeurs personnelles et la foi d'un individu jouent un rôle essentiel.