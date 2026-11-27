Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le sultan de Brunei, Hassanal Bolkiah, au Kremlin le 25 novembre. Cependant, une courte séquence filmée avant la rencontre officielle a suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre l'un des gardes du Kremlin faisant un clin d'œil à son collègue, juste avant que les portes ne s'ouvrent. Les internautes interprètent ce geste comme un signal spécial annonçant l'arrivée de Poutine.

La courte vidéo est rapidement devenue virale sur Instagram, atteignant près de 70 millions de vues et récoltant plus de 2 millions de mentions « j'aime ».

Ce simple clin d'œil a également suscité des commentaires humoristiques de la part des utilisateurs. Résultat : ces quelques secondes avant la rencontre officielle sont devenues l'une des vidéos les plus discutées du jour.