La nature regorge de créatures à l'apparence mignonne et inoffensive, mais qui peuvent représenter un danger pour l'homme. L'une d'entre elles est la chenille « chat » (Megalopyge opercularis). Grâce à ses poils épais et doux, elle ressemble à un petit chaton. Cependant, il ne faut pas se fier à son apparence.

Cette chenille appartient à l'ordre des lépidoptères et se transforme en un papillon appelé Southern flannel moth. Cachés parmi les longs poils soyeux qui recouvrent son corps se trouvent des épines venimeuses dangereuses.

Où la trouve-t-on ?

La Megalopyge opercularis est principalement répandue dans les régions du sud-est et du centre-sud des États-Unis, ainsi qu'au Mexique et dans certaines parties de l'Amérique centrale. L'Ouzbékistan ne fait pas partie de son habitat naturel. Il n'existe aucune information fiable sur sa présence à l'état sauvage dans notre pays.

Pourquoi est-elle dangereuse ?

Des épines venimeuses sont dissimulées parmi les poils doux de la chenille. En cas de contact accidentel, ces épines pénètrent dans la peau, provoquant une douleur intense, des brûlures, des rougeurs et des gonflements. Dans certains cas, la douleur peut se propager à d'autres parties du corps, accompagnée de nausées et d'autres symptômes désagréables.

C'est pourquoi il est conseillé de ne pas toucher cet animal si vous le voyez, et surtout de tenir les enfants à l'écart.