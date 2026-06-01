Le processus d'obtention d'un grade scientifique en Ouzbékistan sera simplifié

Conformément à un décret présidentiel, des simplifications significatives de la procédure d'obtention des grades scientifiques seront introduites en Ouzbékistan à partir de 2027. Ainsi, certaines exigences redondantes pour l'obtention des doctorats (PhD et DSc) seront progressivement supprimées.

En particulier, l'examen obligatoire de langue étrangère, la publication séparée des résumés, la publication de monographies et certains processus d'examen menés par la Commission supérieure d'attestation (HAC) ne seront plus exigés.

En outre, il a été établi que les diplômes des scientifiques ayant obtenu leurs grades à l'étranger seront directement reconnus en Ouzbékistan sans procédures supplémentaires, réduisant ainsi la bureaucratie.

Selon les autorités, ces changements visent à simplifier le système scientifique, à attirer davantage de jeunes talents vers la recherche et à créer des conditions favorables pour les chercheurs.

La nouvelle procédure devrait également avoir un impact positif sur l'amélioration de la qualité de la recherche scientifique et l'expansion de la coopération internationale.