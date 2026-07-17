New York sous la fumée : la finale de la Coupe du Monde aura-t-elle lieu ?

Malgré une dégradation significative de la qualité de l'air à New York et ses environs due aux vastes incendies de forêt au Canada, il n'est pas prévu de reporter la finale de la Coupe du Monde de football 2026. C'est ce qu'a rapporté The National .

Il a été indiqué que les problèmes de qualité de l'air ne présentent pas encore de risque sérieux pour East Rutherford, dans le New Jersey, où se déroulera la finale. Cependant, les experts notent que l'air atmosphérique n'est pas aussi pur que d'habitude.

Une épaisse fumée causée par les incendies de forêt persistants au Canada a recouvert la ville de New York. IQAir selon les données, l'indice de qualité de l'air (IQA) dans la ville, qui était auparavant de 179, a atteint 208. Cela signifie que la qualité de l'air est classée comme « très malsaine ».

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a également souligné que l'effet combiné de la fumée des incendies de forêt et des températures élevées affecte négativement la situation environnementale dans l'État. Elle a appelé la population à être vigilante quant à sa santé et à prendre au sérieux les conditions météorologiques défavorables.

Malgré cela, la finale décisive de la Coupe du Monde se déroulera comme prévu. Les équipes nationales d'Espagne et d'Argentine s'affronteront pour le titre. Le match débutera le 19 juillet à 23h55 heure de Tachkent au célèbre « MetLife » stade aux États-Unis, dans l'État du New Jersey.