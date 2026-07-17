Un chauffeur routier ouzbek arrêté aux États-Unis a été libéré

Un chauffeur routier ouzbek, arrêté aux États-Unis à la suite d'un accident de la route, a été libéré sous caution par décision de justice. L'accident dans lequel il était impliqué a causé la mort d'un joueur de football universitaire de 21 ans.

Il s'agit de Behzod Asrorov, un citoyen ouzbek de 42 ans. Selon l'enquête, après l'accident, il a mis la caméra embarquée du camion dans sa poche. Pour cette raison, il est également accusé de tentative de dissimulation ou de destruction de preuves matérielles.

Il a été révélé qu'Asrorov possédait le permis nécessaire pour conduire un camion. Cependant, ne parlant pas anglais, il a communiqué avec les policiers via Google Translate. Lors de l'audience du 10 juillet, il a participé avec l'aide d'un interprète. Le tribunal a décidé de le libérer sous caution, à condition qu'il porte un bracelet électronique.

Selon l'avocat du chauffeur, Asrorov travaillait pour une entreprise de transport aux États-Unis depuis près d'un an. Le nom de l'entreprise n'a pas été divulgué.

Le bureau du procureur a indiqué que des accusations supplémentaires pourraient être portées une fois les résultats de l'expertise toxicologique disponibles.

La victime de l'accident est Tobias Forsyth, âgé de 21 ans, qui était UMass Lowell membre de l'équipe de football du collège.

Selon les informations, Behzod Asrorov a déménagé aux États-Unis en 2024 via le programme de carte verte.

Suite à cet incident, les débats sur la révision des procédures d'octroi de licences aux chauffeurs routiers aux États-Unis se sont intensifiés. Le secrétaire aux Transports des États-Unis, Sean Duffy, a souligné que les chauffeurs ne maîtrisant pas l'anglais ne devraient pas être autorisés à conduire des camions.

Le président Donald Trump a également réagi à cet incident, notant la nécessité de donner la priorité aux professionnels américains dans le secteur du transport.